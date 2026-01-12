Туристи полудяват по красив продавач на царевица в Истанбул: Трябва да го сложат на билборд! ВИДЕО

"Къде се намира това", пита една жена, излизайки от тъмнината и сочейки видеоклип на телефона си. Вън е студена, влажна и ветровита зимна вечер на Босфора, но това не спира постоянния поток от посетители, които се тълпят около една на пръв поглед незабележима количка за улична храна.

"Пет минути, пет минути", казва един от младите продавачи.

Жената, йорданка, която посещава Истанбул от Дубай, е толкова развълнувана, че тя, сестра й и приятелите й стоят под все по-силния дъжд, за да чакат Алпер Темел, 25-годишен продавач на кестени и царевица, чиято привлекателна външност го е направила изключително популярен в социалните медии.

Жени и мъже от цял свят посещават сергията на Темел в Каракой, до фериботния терминал от Европа до Азия. Той е станал толкова популярен, че едно турско дигитално списание го е обявило за човек на годината за 2025 г., а влиятелни личности в областта на пътуванията го наричат "най-голямата атракция" на Истанбул.

"Има нещо уникално в него", казва жената пред The Times. "Трябва да дойде в Дубай."

Темел се връща от поръчките си и веднага се заема с работа. "Как се казвате? … Приятно ми е да се запознаем." Той се усмихва за групова снимка с жената и нейните приятели, докато другите чакат, кикотейки се, наблизо. "Добър вечер", казва той. "Buongiorno. Salaam."

"Дойдох чак от Америка!", възкликва една жена. "Мога ли да си направя снимка? Знам, че скоро ще станеш много известен", казва друга. Един мъж пита: "Можеш ли да запишеш видео и да кажеш: "Здравей, Мелек?" Мелек те обича много."

Темел продава кестени и царевица на семейния щанд заедно с двамата си братя от седем години. Едва през последните обаче той привлича множество фенове, след като видеоклипове с него стават популярни в Индонезия, а след това и в Саудитска Арабия и Латинска Америка.

Преди няколко месеца той си създава профил в социалните медии, за да се противопостави на имитатори, които са използвали името му, за да мамят хората, и оттогава нещата се развиха като лавина. Видеоклиповете му, които обикновено го показват по време на работа, с изваяни черти и ясни вежди, могат да привлекат десетки милиони гледания в Instagram, където има около 340 000 последователи, и TikTok, където е натрупал 5,7 милиона харесвания.

Той събира десетки хиляди харесвания и го посещават дори влиятелни личности.

"Посетих Истанбул заради културата", казват видеоклиповете. "А културата се оказва Темел"

Въпреки успеха си, той е учтив и скромен. Ходи на фитнес четири пъти седмично, но оценява външния си вид с шест от десет и е толкова отдаден на работата си, че е научил основни разговорни фрази на няколко езика, от английски и италиански до руски, арабски и езика на жестовете.

Получавал е предложения за брак, оферти за големи суми пари в замяна на срещи и се говори за роли в киното и моделство. Темел казва, че е прекалено зает за всичко това и че няма време дори за приятелка.

"Ако исках, сега бих могъл да спечеля много пари, но това не съответства на моята личност", споделя той. "За мен е важно да покажа на света турската култура."

Неговата слава идва в труден момент за продавачите на улична храна в Истанбул. С инфлация над 35%, разходите растат по-бързо от приходите. Продавачите казват, че местните жители се замислят два пъти, преди да купят закуски.

Неотдавнашното фатално отравяне на четиричленно германско семейство нанесе тежък удар, след като първоначално беше приписано на улична храна, но по-късно се оказа, че е причинено от излагане на пестициди.

"Алпер е нашето търговско лице", казва Мазлум. "Ако той има почивен ден, търговията спада значително. Понякога дори се преструвам, че съм него."

Бумът е от полза и за останалите бизнеси в района, тъй като феновете купуват топли напитки, храна и алкохол от близките ресторанти, докато чакат Темел.

"Сега той е много популярен и сред нас", казва Ерен, работник от бар на същата улица.

Роджър, фризьор от Канада, отбелязва, че се е връщал три пъти на сергията, преди да успее да види Темел на живо.

"Правителството трябва да го сложи на билборд на летището“, казва той. "Истанбул е известен с улични котки. Повече хора трябва да знаят за горещите мъже."