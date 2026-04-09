Според датата на раждане: Кой 7-годишен цикъл най-накрая затваряте?

В астрологията, както и в психологията, съществува схващане, че ние се развиваме в седемгодишни цикли – периоди от живота ни. Моделите се повтарят, взаимоотношенията отекват и уроците се връщат, докато не бъдат напълно разбрани. Всеки цикъл изисква нещо различно от нас и всеки един в крайна сметка приключва.

В момента сме в тази заключителна фаза.

След пролетното равноденствие енергията се е изместила към интеграция. Рестартирането вече се е случило и сега фокусът е върху това, което оставяте зад гърба си. Не можете напълно да стъпите в това, което следва, докато все още носите емоционалната тежест на това, което е приключило.

Това е частта, в която цикълът завършва.

Датата ви на раждане разкрива от кой модел най-накрая се освобождавате, не внезапно, а съзнателно и постепенно. Не наведнъж, но по начин, който вече не можете да игнорирате.

Родени между 1-ви – 10-и

Затваряне на цикъла на влюбване в потенциала на някого/на нещо

През последните седем години сте били влюбени в това, което някой или нещо може да бъде.

Виждали сте бъдещето в хора, във взаимоотношения, в ситуации, които никога не са ви срещнали напълно в настоящето. Давали сте време, енергия и вяра на хора, които не са отговорили на очакванията ви, надявайки се, че в крайна сметка ще го направят.

Това е било изтощително.

Това, което сте носили, е тежестта на чакането. Чакането хората да пораснат, да се появят за вас, да станат това, което сте вярвали, че могат да бъдат. Но тази тяхна версия така и никога не се е появила – тя просто е била романтична идея във вашата глава.

Сега този цикъл приключва.

Вече не инвестирате в потенциал за сметка на реалността. Вече не се молите да бъдете търпеливи, когато виждате, че няма смисъл да давате повече шансове. Търпението ви е изчерпано, като вече искате спокойствие и присъствие от страна на другите.

Готови сте да бъдете с даден човек, но само ако той има реалните качества и ги проявява, а не само да загатва за някакъв потенциал, който така и не виждате в действие.

