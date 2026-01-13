Кендъл Дженър отрече слуховете, че е лесбийка

Кендъл Дженър отрече слуховете, че тайно е лесбийка. 30-годишната моделка не харесва жени, но смята, че хората са реагирали много злобно на слуховете.

"Има цяла група в интернет, която мисли, че съм лесбийка. Искате ли да знаете кое наистина ме тревожи? Колко злобни са хората относно това. Не е с приветствие, като "Хей, ако си, да, ела и се присъедини". Не е мило. Много е злобно.", коментира звездата в подкаста "Your Dreams".

Кендъл твърди, че за нея нямаше да е проблем да признае публично, че е лесбийка, ако наистина беше такава.

