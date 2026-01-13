Звездите с най-впечатляващи тоалети на "Златен глобус"

В неделя, 11-и януари, бяха раздадени наградите "Златен глобус". Церемонията се проведе в Бевърли Хилс, Калифорния. Както винаги, знаменитостите заложиха на бляскави тоалети и впечатлиха с визиите си. Ето кои бяха най-модерни, привлекателни и обсъждани.

Ариана Гранде

32-годишната певица и актриса привлече вниманието на церемонията. Тя се появи по драматична дълга рокля в черно. Роклята е с деколте, смъкнати къси ръкави, доста разкроена и широка пола - тип балон. Има бляскави елементи.

Дженифър Лорънс

35-годишната актриса определено заложи на провокацията. Тя показа плът, тъй като се появи по дълга прозрачна рокля, която е с изрезки и с нежни флорални мотиви в розово, зелено и т.н. Веднага събра погледите със секси визията си.

Дженифър Лопес

Нейната адашка също не остави почитателите равнодушни. Джей Ло заложи на дълга рокля, която е тип поло, с дълги ръкави, впита по тялото и разкроена под коленете. Тя е в телесен цвят, с кафяви фигурални елементи и завършва с бежов тюл.

Зоуи Кравиц

37-годишната актриса също избра нежен и романтичен стил. Красавицата позира по дълга рокля с презрамки в свеж прасковен цвят. Деколтето е направено от дантела, а роклята и завършва с дантела. На места тоалетът е прозрачен.

Останалите и снимки вижте в teenproblem.net