5 навика, които рушат връзката

Много двойки спорят или се карат на обществени места

14.01.2026 | 22:45 ч. 1
Снимка: istock

Във всяка любовна връзка има спорове. Има обаче разлика между нормално несъгласие и конфликтите, които създават навици, вредящи на взаимоотношенията. Този тип комуникация изтощава, карайки ви да се чувствате унизени, изолирани. Може да прерасне и в словесен тормоз.

Думите имат значение. Те имат толкова голямо значение, че могат да подобрят или да влошат съвместния живот с партньора. Има някои поведения, които лесно се превръщат в разрушителни навици. Вижте 5 от тях. 

1. Критика, която става унизителна

Когато целта му е да ви унижи, а не да ви помогне да градите, вашият партньор е скандалджия и това прави връзката ви нездравословна.

Вашето самочувствие ще пострада от куп осъждания и обвинителни изказвания, според ситуацията, която е възникнала. Няма нищо конструктивно в тези изказвания, тъй като те нараняват.

2. Обвиняването един друг за изборите им

Когато установите, че често сте поставяни в защита за неща извън вашия контрол и сте карани да се чувствате виновни за изборите и резултатите си, внимавайте.

Всеки е отговорен за собствените си действия. Но когато другият винаги намира начин да изопачи нещата, за да ви обвини, без да поема отговорност за себе си, това лесно се превръща в навик на общуване, който проваля взаимоотношенията. Това е объркващо за вас и създава съмнение у вас, дали наистина нямате вина и дали тя не е изцяло ваша.

Източник: 5 поведения по време на конфликт, които рушат връзката

конфликт любовна връзка любовна раздяла
