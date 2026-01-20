След диагнозата на бебетата: Джеси Нелсън и Зайон Фостър се разделиха

Джеси Нелсън и годеникът ѝ Зайон Фостър са се разделили. 27-годишният рапър и 34-годишната певица, която беше част от Little Mix, са прекратили своя годеж - само 4 месеца, след като беше обявен.

Но остават "обединени" в общите грижи за 8-месечвите си бебета близначки - Оушън и Стори, които са диагностицирани с болест, застрашаваща живота.

"Тя и Зайон остават приятели и са напълно фокусирани над дъщерите си. Те са напълно обединени в съродителството. Техният приоритет продължава да бъде доброто състояние на дъщерите им", коментира източник на "The Sun".

Звездите все още не са потвърдили официално новината за раздялата.

