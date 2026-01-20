IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
След диагнозата на бебетата: Джеси Нелсън и Зайон Фостър се разделиха

През септември обявиха годежа си

20.01.2026 | 21:07 ч. 2
Снимка: Getty Images

Джеси Нелсън и годеникът ѝ Зайон Фостър са се разделили. 27-годишният рапър и 34-годишната певица, която беше част от Little Mix, са прекратили своя годеж - само 4 месеца, след като беше обявен.

Но остават "обединени" в общите грижи за 8-месечвите си бебета близначки - Оушън и Стори, които са диагностицирани с болест, застрашаваща живота.

"Тя и Зайон остават приятели и са напълно фокусирани над дъщерите си. Те са напълно обединени в съродителството. Техният приоритет продължава да бъде доброто състояние на дъщерите им", коментира източник на "The Sun".

Звездите все още не са потвърдили официално новината за раздялата.

звезди раздяла Джеси Нелсън Зайон Фостър бебета
