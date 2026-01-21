BiorestCup 2026 събира над 500 кулинарни специалисти на тридневно събитие

От 19 до 21 февруари 2026 г. най-влиятелната платформа за кулинарно развитие в България – BiorestCup, ще събере в София над 500 експерти и професионалисти от цяла Европа. Тридневното гастрономическо събитие, което включва състезателна програма, международни мастъркласове, кръгла браншова маса и HoReCa експо салон 2026, ще се проведе в "Арена 8888".

BiorestCup 2026 ще надгради една от важните теми за гилдията, повдигната на вниманието на бизнеса, институциите и потребителите през 2025 г. от платформата BiorestCup с независимата класация BiorestBest, а именно – как България да намери своето място в кулинарния гид Мишлен: най-влиятелният световен авторитет за гастрономическо качество, престиж и развитие.

"BiorestCup и BiorestBest дават възможност на своите участници да се асоциират с ценности като иновативност, високи стандарти и устойчив растеж, докато се свързват директно с най-активната професионална общност в сектора", разказват Теодора Гергова и Петър Петров, организатори и създатели на платформата.

Състезание BiorestCup 2026

За 3-та поредна година състезателната програма на BiorestCup ще представи звездно жури от световни имена, сред които носители на звезди Мишлен. Първият обявен представител е Ханс ван Манен - главен изпълнителен директор на международната асоциация JRE-Jeunes Restaurateurs, която обединява талантливи млади ресторантьори и шеф-готвачи от множество страни. Основен фокус в кариерата на Хан ван Манен е обмена на кулинарни идеи, партньорства и професионално развитие сред членовете на асоциацията.

Общо 8 отбора с 3-членни екипи ще подготвят тристепенно меню, включващо предястие, основно и десерт в рамките на 150 минути. Експертното жури ще оценява всеки отбов според техника, вкус, организация, презентация и устойчив подход. Победителят в състезанието ще получи наградата от 5 000 евро и признанието на някои от най-големите имена на световната кулинарна сцена.

Кръгла браншова маса

Основен акцент на BiorestCup 2026 ще бъде Кръглата маса с панелни дискусии, която ще постави основите на широк диалог за развитието на българската гастрономия с ясно очертани приоритети и първи стъпки към изграждане на национална кулинарна стратегия. Срещата на бизнес, образование, производство, туризъм и публичен сектор в обединена платформа с дългосрочна стойност за икономиката и международното позициониране на България ще бъде водеща тема за участниците - представители на гилдията и институциите. Панелите ще обхванат актуални теми, сред които: предизвикателства пред гастрономическия сектор, образование и подготовка на кадри, международен опит и професионални стандарти, гастрономията като част от туристическото и икономическо развитие и много други.

Salon HoReCa 2026

В рамките на престижното кулинарно събитие ще се проведе и традиционният Salon HoReCa 2026 с богата програма, световни тенденции и иновации в кухнята. Създаден от Националната HoReCa асоциация в партньорство с BiorestCup, Salon HoReCa предоставя най-мащабната платформа в България за B2B експо зона, международни демонстрации, кулинарни състезания, продуктови презентации, професионални обучения и networking.