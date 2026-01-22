Отношенията на Блейк Лайвли и Тейлър Суифт били разклатени от много време

Приятелството между Тейлър Суифт и Блейк Лайвли започнало да буксува доста преди светът изобщо да разбере за разрива помежду им.

В съдебни документи, разпечатани във вторник, 20 януари, преди насроченото за 22 януари заседание по искане за съкратено решение по текущото дело на Блейк срещу Джъстин Балдони, е включен текстов обмен, който хвърля светлина върху отношенията им. В самите съобщения имената на звездите не се виждат, но други документи в преписката описват разговора като кореспонденция между Блейк Лайвли и Тейлър Суифт.

"Нямам причина да питам, но не знам... усещам, че трябва… всичко наред ли е? Напоследък се чувствах като лоша приятелка, защото месеци наред бях една тъжна развалина, която говореше само за собствените си л*йна. Ти беше щедра - не само че беше ключовият човек до мен през цялото това време, но и че ме остави да ми се размине, задето бях толкова затънала", пише Лайвли в едно от съобщенията, като добавя, че съпругът ѝ Райън Рейнолдс я посъветвал да попита поп звездата директно за притесненията си.

"Винаги искам да имам шанс да бъда по-добър приятел, ако неволно съм направила нещо. Знам колко си заета и изтощена - физически, емоционално, чисто практично, така че никога не очаквам повече от теб.ъПросто искам да съм сигурна, че всичко е наред", продължава Лайвли.

Суифт отговорила повече от час по-късно, като казала на Лайвли, че "не греши, но и не е голяма работа".

"Мисля, че просто съм изтощена във всяко едно отношение в живота си и през последните месеци започнах да усещам една малка промяна в начина, по който ми говориш. Да, има много неща покрай Джъстин, но и преди съм минавала през подобни ситуации и знам колко всепоглъщащо е", пише певицата, която по това време била на финалната права на "Eras Tour".

Тя допълва: "По-скоро е… и се чувствам много зле да го казвам, защото намеренията на съобщенията ти са толкова мили, но последните ти няколко… все едно четях масов корпоративен имейл, изпратен до 200 служители. И е ужасно да съм критична към начина, по който преработваш това, през което минаваш, но аз просто ми липсва моят смешен, мрачен, нормално говорещ приятел, който ми пише като себе си… И знам, че се чувстваш атакувана отвсякъде по абсурдни причини, затова имаш усещането, че трябва да обясняваш прекалено много… но. Това съм аз! Това просто създаде малка дистанция. И не е нужно да се извиняваш. Просто се върни, моля."

Часове по-късно Лайвли отговорила на Суифт, че е станала "дигитално параноична".

"Та да, пиша така, сякаш пиша текст. Не сякаш говоря. Не го осъзнавах, докато не го каза, но го виждам. Отгоре на това прекалено опаковам простите неща, защото се чувствам толкова дълбоко неразбрана, че вече не вярвам на собствената си преценка за себе си… Тоя ш*бан тип и това, което ми направи, ми докара идентичностна криза. Буквално", признава Лайвли.

След това Лайвли споменава и други връзки, които е изгубила.

"Най-много ме изплаши не това, че лошите са си лоши. А добрите - приятелите ми за цял живот, съюзници на жените - които тихо се изпариха. И затова вероятно прекалявам с приятелите, които останаха, защото никога не съм се чувствала по-самотна", пише тя на Суифт, цитирана от People.

Актрисата благодари на Суифт и се извини на нея, на себеси и на децата си, като добавя: "Майн*та му на тоя тип и майн*та му на цялата му тайфа суперзлодеи."

Размяната на съобщенията е станала три дни преди Суифт да приключи турнето си, а Лайвли завършва с това, че няма търпение певицата "най-сетне да приключи с куфарите, постоянните инфекции на синусите и съсипаните колене".

По-рано източници казаха пред People, че приятелството им се е усложнило на фона на съдебната битка на Лайвли с Балдони, когото тя обвинява в сексуален тормоз и ответни действия - обвинения, които той отрича.

В предполагаеми съобщения на Лайвли до Балдони, приложени като доказателство към насрещен иск на Балдони от януари 2025 г. срещу Лайвли и Райън Рейнолдс, който впоследствие е бил отхвърлен от съдията, актрисата нарича съпруга си и Суифт свои "дракони", препратка към "Игра на тронове" ("Game of Thrones").

"Случайно имам няколко дракона. За добро или за лошо, но обикновено за добро. Защото моите дракони пазят и онези, за които се боря. Та всъщност всички печелим от тези мои прекрасни чудовища. И ти също, обещавам", гласи предполагаемото съобщение на Лайвли.

Когато адвокатите на Балдони опитали да призоват Суифт през май 2025 г., представител на певицата реагирал с изявление, с което я дистанцирал от продукцията около, която се заформи скандала - "Никога повече" ("It Ends With Us").

"Тейлър Суифт никога не е стъпвала на снимачната площадка на този филм, не е участвала в кастинг или творчески решения, не е правила музиката, никога не е виждала монтаж или не е давала бележки по филма, дори не е гледала "Никога повече" до седмици след публичната му премиера, а през 2023 г. и 2024 г. обикаляше света като хедлайнер на най-голямото турне в историята. Връзката на Тейлър с този филм беше единствено разрешението да бъде използвана една песен - "My Tears Ricochet". Като се има предвид, че участието ѝ се свежда до лицензиране на песен за филма – нещо, което са направили и още 19 други изпълнители – тази призовка е замислена така, че да използва името на Тейлър Суифт, за да привлича обществен интерес чрез таблоиден кликбейт, вместо да се фокусира върху фактите по делото", каза говорител на Суифт тогава.