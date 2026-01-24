IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе става все по-силна

Заедно са от 3 години

24.01.2026 | 03:00 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кайли Дженър обича да бъде до Тимъти Шаламе по време на сезона на филмовите награди. Риалити звездата дори е обсебена от това. Харесва ѝ да гледа как актьорът цъфти по време на този период. Тя често придружава гаджето си на церемонии по награждаване.

"Кайли обича да го гледа да цъфти по време на този сезон от живота и на церемонии по награждаване, и е развълнувана да бъде до него. Тя светва, когато говори за него и винаги е неговият най-голям поддръжник", коментира източник на "Us Weekly".

През тази година красавицата беше до Тимъти на наградите "Critics Choice Awards", както и на "Златен глобус". Вероятно ще присъства и на наградите "Оскар" през март.

Шаламе е номиниран за най-добър актьор за филма "Marty Supreme".

Връзката между двамата става все по-сериозна. Те живеят заедно в Лос Анджелис през повечето време.

"Кайли никога не се е срещала с някого, като него и е освежаващо, защото те имат много лесна и спокойна връзка. Те буквално живеят заедно към този момент. Кайли остава в неговата къща, когато не е с децата или когато иска да е в града, и той прекарва много време в нейната къща в Хидън Хилс", обяснява източникът. 

Тагове:

звезди Кайли Дженър Тимъти Шаламе връзка двойка
