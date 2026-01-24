Принцеса Шарлийн от Монако си пусна дълга коса, след като 15 години ходеше с къси прически

Принцеса Шарлийн дебютира с най-дълга коса от 15 години насам след елегантна трансформация.

Косата на принцесата на Монако достигна дължина, каквато феновете на кралското семейство не са виждали от 2011 г.

Шарлийн възприе нова визия, когато излезе на 21 януари за първия си кралски ангажимент за 2026 г.

Присъединявайки се към съпруга си, принц Албер, снаха си принцеса Стефани, племенницата Камий Готлиб и племенника си Луи Дюкруе на откриването на Little Wonders, нова закрита детска площадка в Монако, кралската особа показа супер дълга коса.

Събитието беше истинска семейна изява, подкрепяща Мари Дюкруе, съпругата на Луи, която е съосновател на детската площадка „Малки чудеса“, за да запълни празнина в сферата на грижите за деца в Монако.

Известна с емблематичната си пикси прическа, принцеса Шарлийн изглеждаше значително различно, появявайки се с кичури, стигащи до раменете. Това е най-дългата коса на кралската особа, откакто се омъжи за принц Албер през 2011 г.

