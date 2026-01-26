Тервел Пулев сурвакар в Перник

Шампионът по бокс Тервел Пулев и неговото семейство бяха сурвакари към пернишката група от Богданов дол. Той коментира пред журналисти, че е в Перник със своята съпруга и двама от тримата му синове. От сурвакарската група допълниха, че той носи най-тежкия комплект от звънци, с които разполагат в Богданов дол.

Членове на групата разказаха, че идеята за участието на боксьора е дошла, след като Пулев е посетил първата част на фестивала през изминалия уикенд. Тогава той е потърсил информация към коя група да се присъедини.

„Чувствам се уникално. Наистина е много зареждащо и приповдигнато. Усеща се духът на фестивала и духът на нашите традиции“, каза още Тервел Пулев, който е бронзов медалист от Олимпийските игри в Лондон 2012.

Той добави, че за неподготвен физически човек звънците ще са тежки и ще му бъде много трудно. Вече се замисля и за участие през следващата година.

„Пожелавам на перничани и на всички българи да поддържаме българската традиция и дух, както и българската култура. Това ще стане, като я предаваме на нашите деца. А я предаваме, когато ние самите го правим, а от новото поколение зависи дали те ще я предадат на следващите след тях“, допълни Пулев, който има два сребърни и един бронзов медал от Европейски шампионати по бокс в кариерата си. /БТА