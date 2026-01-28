IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зендая най-много обича да работи с годеника си Том Холанд

Заедно са от години

28.01.2026
Зендая разкри, че най-много обича да работи с годеника си Том Холанд. 29-годишната актриса и 29-годишният актьор се запознаха на снимачната площадка на "Spider-Man: Homecoming", който излезе през 2017 г.

Сега Зендая сподели, че обича да работи по филмите от тази поредица, както и по филма "The Odyssey" с Том - защото той ѝ действа успокояващо на снимачната площадка. 

"Честно, знам, че хората може да си помислят, че е неловко, но той е моят любим човек, с когото да работя. На снимачната площадка той има това огромно успокояващо присъствие, което не само ми носи спокойствие, но носи това на всички, с които той работи. Може да съм леко предубедена, но той е не само моят любим човек, той е моят любим човек, с когото да работя", коментира звездата пред вестник "Sunday Mirror".

звезди Том Холанд Зендая връзка двойка филми работа
