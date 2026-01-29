IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Азис с нови кадри на "съпруга-мечта", може и да не е ИИ

"Щастие желаем на всички", написа той

29.01.2026 | 14:52 ч. 2
Снимки: Instagram/ azis_online_new

Мъжът до Азис може и да не е създаден с изкуствен интелект. Фолкпевецът сподели нови снимки в социалните мрежи, на които позира заедно със своя съпруг - американец, по време на почивка. Кадрите са от плажа, ресторант и други заведения, а на част от тях половинката на Азис носи шапка с надпис "Обичам моя горещ съпруг". 

"Щастие желаем на всички", написа Азис към публикацията си, която бързо привлече внимание и предизвика множество реакции.

Преди дни кралят на попфолка вече потвърди брака си, като показа снимки на брачните пръстени, както и документ за сключен брак. Малко по-късно той за първи път разкри и лицето на своята половинка, като стана ясно, че мъжът до него е хирург, работещ в САЩ. На снимката, споделена от Азис, двамата мъже стоят пред болница. 

Феновете му все още се питат дали връзката на Азис с хирурга е истинска или просто певецът от Костинброд се шегува с последователите си. След като публикува първите кадри на съпруга си, в мрежата веднага се появиха съмнения, че той е генериран с изкуствен интелект, тъй като двамата много си приличат. Навярно в опит да опровергае тези твърдения, певецът публикува и видео с мъжа си с описанието "Мистериозен случай".

