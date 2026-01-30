Френският парламент освобождава съпруга от секса като "брачно задължение"

Долната камара на френския парламент - Националното събрание, одобри законопроект, слагащ край на понятието "брачни задължения", предадоха Франс прес и Бе Еф Ем Те Ве.

Законопроектът пояснява, че

в брака няма задължение за сексуални отношения

като по този начин се премахва недвусмисленост в тази насока в гражданския кодекс на страната. Текстът трябва сега да бъде гласуван от Сената, горната камара на парламента. Автори на законопроекта са Мари-Шарлот Карен от "Еколозите" и Пол Кристоф от центристката партия "Хоризонти". Те се надяват, че законът ще бъде обнародван до лятот, предаде бТВ.

Чрез законопроекта ще бъдат предотвратени сексуални издевателства в рамките на браковете, извършвани с аргумента, че бракът налага и задължителни сексуални отношения. Но също така ще се избегнат и случаи като този от 2019 г., когато

французин получи развод изцяло по вина на съпругата си, която не изпълнявала "брачните си задължения"

в продължение на години. Случаят беше отнесен после до Европейския съд за правата на човека и той през януари миналата година осъди Франция заради постановеното преди това решение в полза на съпруга.