Кинолегенди застанаха до крал Чарлз III на премиерата на филма му СНИМКИ/ВИДЕО

В замъка "Уиндзор" бе представена лента, в която кралят открехва вратата към вътрешния му свят

30.01.2026 | 10:14 ч.

Снимки: Reuters

Крал Чарлз III и кралица Камила присъстваха на представянето на документалния филм "Finding Harmony - A King's Vision", който ще бъде излъчен в Prime Video следващия месец. За първи път премиера се проведе в замъка "Уиндзор", където впечатляващата зала "Waterloo Chamber" беше превърната в импровизирано кино.

На бляскавото събитие се появиха и редица известни лица, сред които Джуди Денч, Кейт Уинслет, Бенедикт Къмбърбач, Род Стюарт, Кенет Брана и Стенли Тучи.

Документален филм, който не разчита на корони и каляски

Според говорител на краля, цитиран от ВВС, това не е типичният кралски документален разказ, защото в него няма златни каляски и блестящи корони. Вместо това, нишката, която държи 90-минутния филм, е философията на краля за "хармония" - идея, която събира в едно екология, религия, архитектура, изкуство и дизайн.

"Това беше подходът, към който щях да се придържам - курс, който си бях начертал, и нямаше да позволя да ме отклонят", казва кралят във филма.

Крал Чарлз III обяснява своята ключова теза така: "Всичко се свежда до това, че ние всъщност самите сме природа - част сме от нея, не сме отделени от нея, както толкова дълго време се представяха нещата."

Филмът, създаден в сътрудничество с благотворителната организация на краля The King's Foundation, на моменти има елегичен тон и проследява десетилетията му кампании в защита на природата. В една от сцените, той гледа архивна своя реч от 1970 г., когато е само на 21 години, и застава твърдо зад каузата на природозащитата - позиция, която, както внушава филмът, е останала забележително последователна, макар да е била посрещана с подигравки.

Кралят си спомня как хората са смятали възгледите му за "пълни щуротии". В друг момент в документалния филм, в който се чува гласа на Кейт Уинслет, разказвайки историята му, той е описан и като "малко хипи".

Лентата засяга и един от най-упоритите митове около него - че "говори на растенията" - като показва как подобни коментари са били използвани, за да бъдат омаловажени вижданията му. С времето обаче устойчивостта се превръща в "мейнстрийм" тема и позициите му започват да изглеждат като движение "от лудост към здрав разум".

От идеи към реални места и резултати

Филмът показва и практическата страна на подхода му.

Централния офис на фондацията "Dumfries House" в Еършър е обновена и превърната в обучителен център в район на Шотландия, тежко засегнат от затварянето на местните въглищни мини. Проектът е представен като важен местен актив и икономически двигател, който осигурява работа, умения и обучение за 10 000 души годишно.

В същото време семейната резиденция на края и кралицата в Глостършър - "Highgrove" - е показана като жива лаборатория за неговите органични методи на градинарство и земеделие. Кралят е заснет как храни кокошки и събира яйца в барака, наречена "Cluckingham Palace".

Показан е и кратък поглед към външната част на личното му "убежище" - място за лично уединение и размисъл. Над вратата е изписана молитвата: "Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord." ("Просветли тъмнината ни, молим Те, Господи.")

Духовност, глобална перспектива и една неочаквана шега

Инклузивността в мисленето му личи и от кадрите от огнена церемония: кралят е рамо до рамо с представители на коренни общности, с впечатляващи украси за глава, по време на първата "Harmony Summit" миналото лято.

Вмъкнати са и архивни моменти с принц Уилям и принц Хари, както и детски снимки на крал Чарлз III.

Има и една неочаквана закачка с "херцога на Йорк" - но не в смисъла на титла или човек, а като… картоф.

Кралят препоръчва сорта "Duke of York" за печене и го казва с онзи сух британски чар: "Ако искаш наистина хубав печен картоф, а аз обожавам, трябва да има хрупкава коричка. Така че червените "Duke of York" са много добри."

Филмът като портрет на "вътрешния" крал

Документалният филм подчертава неговия мироглед за взаимосвързаността на всичко - и е още един знак, че все по-често публиката вижда Чарлз не само като институция, а и като човек с вътрешен свят, извън церемониите и официалните роли.

Това идва скоро след изложба, посветена на друга негова лична страст: The King’s Foundation показа образци на икони, които са важни за православната традиция.

Визията във филма е и еклектична и международна. "Хармонията" се търси и показва през примери от места като Индия, Гаяна и Афганистан. От американската политика гласът, който чуваме, е на бившия вицепрезидент Ал Гор, познат с дългогодишните си кампании за климата.

А накрая кралят прави лична равносметка за живота си, като човек, който просто иска да бъде чут: "Може би, докато не се изнижа от този смъртен свят, ще има малко повече осъзнаване… за нуждата да съберем нещата отново в едно."

филм премиера крал чарлз кралица камила джуди денч стенли тучи кенет брана бенедикт къмбърбач кейт уинслет
