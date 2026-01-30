Победители и участници в "Евровизия" гостуват на финала за избор на наш представител

Звездно международно присъствие очаква зрителите на БНТ 1 тази събота, 31 януари, от 21:00 ч. за финала на националната селекция за избор на изпълнител, който ще представи България на „Евровизия 2026“. Ексклузивни гости на вечерта ще бъдат музикантите AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан. Освен тях, по време на шоуто на сцената ще се качат Невена Цонева и Иво Димчев.

За българската публика, AIDAN ще изпълни баладата „Bella“, с която ще представи своята страна Малта на „Евровизия 2026“ през месец май във Виена. Инструменталът на песента е записан в София с български симфоничен оркестър.

Албанският представител на „Евровизия 2026“ Alis също ще изпълни песента, с която ще се бори за победа в астрийската столица, озаглавена „Nân“. Големият победител на „Евровизия“ през 2011 г. - Eldar от Азербайджан, ще изпълни своя хит „The One“.

На 31 януари на финала участват Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA (Дарина Йотова), Innerglow, MONA (Симона Петрова) и Preyah (Прея). На живо осемте претенденти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар, като някои от тях ще представят най-новите си сингли. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през сайта eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде обявен в началото на прякото предаване.

Зрителският вот се активира след официално обявяване от страна на водещите, непосредствено след последното изпълнение в шоуто. Гласуването се извършва онлайн на сайта eurovision2026.bg, като съгласно правилата за гласуване се допуска само един валиден глас от един IP адрес. При опит за дублиране на гласове от един и същи IP адрес се отчита само един глас.

Победителят ще получи наградна статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ от талантливия български художник Стоян Зиков, носител на редица национални и международни отличия в областта на изкуството.

В третата, последна фаза на националната селекция – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за него и явяването му на конкурса във Виена. Песента, която ще представя България на „Евровизия 2026“, ще бъде определена отново чрез комбиниран вот – на жури и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.

През месец май във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. България ще бъде представена във втория полуфинал – на 14 май, когато са и участията на Албания и Малта. Големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май.