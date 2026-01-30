IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Гърците с най-вкусна кухня, България се нарежда на 33-то място

Съседите ни изпреварват дори Италия

30.01.2026 | 21:02 ч. 11
Снимка: Pixabay/ garten-gg

Гръцката кухня се нарежда на първо място в света за 2025 г. в проучване на платформата "Уърлд попюлейшън ривю" (World Population Review), показват данни, публикувани на сайта на платформата.

Според класацията, озаглавена "Коя страна има най-добра кухня?" и изготвена на базата на оценките на около 400 хиляди души, Гърция получава средна оценка 4,60 при максимална 5, което я поставя на първо място и пред италианската кухня, която е оценена с 4,59, съобщи БТА.

Българската кухня се нарежда на 33-то място с оценка 4,23.

Сайтът прави уговорката, че въпреки широката база на проучването, оценките на кухнята са силно субективни.

кухня Гърция Италия България класация
