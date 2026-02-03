Сара Фъргюсън с вулгарен коментар в имейли до Джефри Епстийн

На 19 години, само дни преди 20-ия си рожден ден, принцеса Юджини е била обект на вулгарен коментар от страна на майка си, Сара Фъргюсън. Това е станало в имейл, изпратен на Джефри Епстийн, който вече е бил осъден за сексуално престъпление срещу непълнолетна.

В последния кръг от публикуваните файлове, свързани с Епстийн, разкрити от Министерството на правосъдието на САЩ на 30 януари, се появява имейл от 2010 г., в който бившата херцогиня на Йорк, на 66 години, прави вулгарен коментар за дъщеря си.

В един от имейлите, прегледан от People, Епстийн пита Фъргюсън за пътуване до Ню Йорк. Тя отговаря: „Не съм сигурна още. Просто чакам Юджини да се върне от секс уикенд!!“

Тогава Юджини, сега на 35 години, е била на 19 и само два дни преди рождения си ден, като прекарвала време с тогавашното си гадже Джак Бруксбанк, обобщава The Mirror. Имейлът идва след като Епстийн вече е бил осъден и излежал присъда за сексуално престъпление срещу непълнолетна.

Източник: Tialoto.bg