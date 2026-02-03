Певецът Здравко Чолич може и да не е бил мишената на хвърлената бомба?

Властите в Сърбия активно проверяват версията дали човекът, хвърлил бомба в дома на певеца Здравко Чолич, не е объркал къщата. Твърди се, че вероятната мишена може и да е бил някой от съседите на звездата.

Здравко Чолич от десетилетия е известен като неконфликтна личност. Именно заради това се появява версията, че истинската мишена е бил някой от неговите съседи. Полицията ще проведе разговор с певеца, за да установи дали е получавал заплахи.

"В момента съм извън Сърбия. Намирам се в Загреб, където завършвам последните песни за новия си албум. В Белград всичко е наред, слава Богу, всички са добре. Разбирам интереса на медиите, но трябва да подчертая, че някои твърдения в последните текстове са интерпретирани по начин, който не отговаря на точната и реална ситуация", е заявил Здравко Чолич, цитиран от хърватската медия "Индекс".

"Смятам, че е важно информацията да се представя отговорно и въз основа на проверени факти. Разследването е в ход и очакваме доклада на полицията", добави изпълнителят.

"В момента се проследява движението на нападателя и се анализират данни от базовите станции на мобилните оператори. Съществува вероятност мишената да е бил близък обект, а бомбата да е хвърлена по имота на Чолич по погрешка в тъмното", съобщи източник, близък до разследването.

Свързани статии Хвърлиха бомба в къщата на популярния сръбски певец Здравко Чолич

Бившият мениджър: Надявам се, че не аз съм бил мишената

След като в медиите се появиха спекулации, че мишена на атаката може да е бил бившият мениджър на Чолич, Адис Гояк, който живее в съседство, той направи изявбение пред медиите.

"Наистина не знам за тази история, че аз съм бил мишената. Не съм чул, надявам се, че не съм. Не съм се чувал със Здравко", заяви Гояк.

Материалните щети са големи. Парчета от взривното устройство са повредили няколко автомобила, паркирани пред вилата, както и входа към двора и фасадата на къщата. Парчета стъкло са били разпръснати в радиус от десетки метри.

Полицията е блокирала достъпа до къщата и продължава интензивното разследване. Фокусът сега е насочен и към съседните имоти, за да се установи за кого всъщност е било предназначено взривното устройство.