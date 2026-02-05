Кои са децата на покойната актриса Катрин О'Хара?

Катрин О'Хара печели множество награди приживе, включително и „Еми“, но най-голямата ѝ е това да бъде майка на две деца.

Актрисата, която почина на 30 януари след кратко боледуване, е позната на целия свят като майката в „Сам вкъщи“, която не се спира пред нищо, за да се върне при изоставеното си момче. Независимо дали трябва да пътува във ван, пълен с музиканти, или да намери полет от Флорида до Ню Йорк в празничната нощ, тя е готова на всякакви жертви, за да бъде при сина си за Коледа.

И колкото „Сам вкъщи“ да е коледен филм, той е също толкова история за неописуемата любов на майката към децата ѝ. За силата на майчинството, което само жените могат да изпитат. За безвъзмездната обич към детето ти, която изпитваш, дори когато то ти е казало, че не иска да те вижда повече. Нищо чудно, че Кевин, когато вече усеща страха и самотата, казва само едно – „Мамо, къде си?“.

