Кари срещу Тузара: Защо Крис Нот не харесва Сара Джесика Паркър?

Крис Нот коментира съдбата на героя си Тузара пет години след шокиращата му смърт в "И просто ей така..." ("And Just Like That"). На модното ревю Blue Jacket Fashion Show в Ню Йорк в сряда, 4 февруари, 71-годишният Нот каза пред Daily Mail, че се чувства "много добре" за ограниченото си време в спинофа на "Сексът и градът" ("Sex and the City").

"Мисля, че имах голям късмет", подхвърли той, като добави, че с бившия си екранен партньор Джон Корбет все още са "много близки приятели".

Попитан за последните си коментари относно Сара Джесика Паркър, която изигра Кари Брадшоу, актьорът каза, че няма какво повече да добави.

Крис играеше Тузара - голямата любов на Кари - в оригиналния "Сексът и градът" от 1998 до 2004 година. Участва и в двата филма от франчайза, но когато "И просто ей така..." стартира през 2021 г., той беше "убит" в неочакван обрат още в първия епизод.

"И просто ей така...", с Паркър отново в култовата си роля, заедно с оригиналните си партньорки Кристин Дейвис като Шарлов и Синтия Никсън, в ролята на Миранда, приключи през 2025 г. след три сезона.

Нот повдигна вежди миналия месец, когато отговори на остър коментар за 60-годишната Паркър, която получи наградата Carol Burnett Award на специална церемония преди "Златните глобуси" 2026 година.

"М*йната ѝ на новата година. Хайде!", написа Нот към снимка в Instagram от фитнеса на 9 януари. Под този пост потребител коментира: "Искаш да кажеш м*йната ѝ на Сара Джесика Паркър и наградата ѝ, нали? Хаха." Тогава Нот отговори: "Точно така."

Коментарът бързо предизвика реакции, а дни по-късно Нот даде обяснение в отделна публикация в Instagram.

"Импулсивният ми, леко саркастичен отговор на коментар в интернет явно е предизвикал буря в чаша вода. Това не е новина. Не си заслужава всички тези дискусии. Загуба на време е в свят, в който има по-важни неща, за които да се тревожим", написа той на 14 януари.

След това Нот хвърли още светлина върху отношенията си с Паркър в епизод на подкаста "Really Famous With Kara Mayer Robinson", като заяви, че приятелството им е угаснало, след като през 2021 г. срещу него бяха отправени обвинения в сексуално насилие.

"Не сме приятели. Мисля, че това е доста очевидно. Изявлението, което пуснаха - което реално беше нищо повече от управление на бранда - не знам, беше тъжно, беше разочароващо, беше изненадващо. Защото трябва да ми се обадиш и да чуеш и моята страна. Познавате ме от много години и сме работили заедно много години", каза той миналия месец, размишлявайки и върху реакцията на бившите си колеги към обвиненията.

Крис Нот тогава отрече обвиненията срещу него, но Паркър, Никсън (59 г.) и Дейвис (60 г.) се дистанцираха от актьора.

"Разбираш къде стои всеки и кои са истинските ти приятели и кои - не. Важно е да го знаеш. Просто знам, че ако беше обратното, аз нямаше да го направя. … Това беше болезнено и наистина повлия на всичко", твърди той в подкаста.