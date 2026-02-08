Венера влиза в Риби: 5 зодии ще се възползват най-успешно

Венера ще премине в Риби на 10 февруари, така че няколко зодии ще усетят положителни промени в кариерата, финансите и взаимоотношенията си. Този транзит е свързван от астролозите с хармония и растеж, тъй като Венера е в екзалтация в знака на Риби. Това е позиция на най-висока сила и хармония за планетата на любовта, просперитета, красотата и хармонията. В Риби Венера проявява своята енергия по най-възвишен, идеалистичен и безусловен начин, насочена към духовното сливане и състраданието, отвъд материалните форми.

Новият транзит на Венера ще се отрази различно върху 12-те зодиакални знака, но най-вече 5 зодии ще се възползват най-успешно и ще имат шанса да блеснат в периода до 6 март (когато свършва този транзит). Нека разберем кои са тези щастливи зодиакални знаци:

Телец

Транзитът на Венера ще бъде благоприятен за хората от зодия Телец – все пак това е тяхната планета управител. Можете да постигнете успех и на работното място. Ако търсите любов, тя може да се осъществи скоро. С благодатта на Венера можете да се сдобиете и с важни нови приятелства. Неженените хора могат да се сгодят или оженят.

Има шансове за увеличаване на богатството. Възможно е да ви изникне възможност за пътуване в чужбина. Можете да планирате и пътуване с приятели. Ще можете да се справите с лекота с всяко трудно предизвикателство, което се изпречи на пътя ви.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg