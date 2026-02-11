Запознайте се с 82-годишния ултрамаратонец, който има показателите на 20-годишен

Повечето хора намаляват темпото след пенсиониране. Но Хуан Лопес Гарсия тогава натиска газта. Автомонтьорът от Толедо, Испания, не си е обувал маратонките за бягане, докато не спира работа на 66 години - и тогава едва успявал да изкара една миля.

Днес, на 82 години, Лопес Гарсия е ултрамаратонец със световен рекорд и е във фокуса на ново изследване, което се опитва да разбере как е останал толкова здрав и издръжлив в "златните" си години.Екип европейски учени го подлага на серия тестове и стига до извода, че изключителните му резултати до голяма степен се обясняват с три фактора.

Показатели на 20-годишен

Първо: VO₂ max на Лопес Гарсия (златният стандарт за това колко кислород може да поеме тялото и да го използва) е най-високият, регистриран някога при човек на 80+ години. Обикновено VO₂ max спада с около 10% на всяко десетилетие след 30-годишна възраст. При него обаче показателят се е повишил, откакто започва да тренира. Всъщност това е число, което експертите биха очаквали от здрав мъж в 20-те си години.

Тестовете показват още, че мускулите на Лопес Гарсия могат да извличат и използват много голям процент от наличния кислород в кръвта - нещо, което му помага да бяга дълго време с равномерно темпо. Точно такава издръжливост е ключова за ултрамаратонците, които се състезават в бягания, достигащи 100 мили или повече.

И очевидно това работи при него, защото държи световния рекорд в групата 80-84 години за ултрамаратон на 31 мили. През 2024 г. той печели и световното първенство по маратон за възрастовата си група, като финишира за 3:39:10 и по пътя поставя европейски рекорд.

Третият голям елемент е максималната му оксидация на мазнини - тоест най-високата скорост, с която тялото гори мазнини като гориво. Изследователите установяват, че тя е 0,55 грама в минута - стойност, сходна с тази на тренирани по-млади атлети. Докато повечето хора започват да използват мазнини като гориво при умерена интензивност, приблизително 45% до 65% от VO₂ max, Лопес Гарсия започвал да гори мазнини при около 77%, което подсказва по-ефективно използване на енергията.

Учените установяват също, че той има здравословен индекс на телесна маса и висок дял чиста (мускулна) маса спрямо възрастта и ръста си. Освен това има високи нива на хемоглобин - богатия на желязо протеин в червените кръвни клетки, който пренася кислород от белите дробове към тъканите и връща въглероден диоксид.

Авторите на изследването пишат, че уникалните данни, събрани от този елитен спортист на 80+, подчертават как тренировките за издръжливост, започнати късно в живота, могат да забавят физиологичните промени, свързани със стареенето.

Въпреки впечатляващите показатели, испанецът не е свръхчовек

Има и други измервания, които са силни за възрастта му, но не са изключителни. Пример за това е лактатния му праг, тоест максималната интензивност, която бегач може да поддържа, преди млечната киселина да се натрупа и да доведе до бърза умора.

И т.нар. "икономичност на бягането" при него също не е нещо извънредно. Това означава, че количеството кислород, което тялото му използва, за да бяга с определено темпо, не е необичайно ефективно.

Изследователите признават, че спадът в спортните резултати с възрастта е неизбежен - до голяма степен заради понижаване на VO₂ max и намаляване на мускулната маса и функция. Но отбелязват, че редовната физическа активност може да бъде ефективна противомярка срещу част от негативните ефекти на стареенето.

"Настоящите резултати затвърждават идеята, че поддържането на висок капацитет за натоварване в напреднала възраст подпомага запазването на VO₂ max - ключов предиктор за смъртност от всякакви причини", пишат авторите на изследването, цитирани от New York Post.

Когато Лопес Гарсия започва да спортува редовно, той казва пред The Washington Post, че просто е искал "да тича малко, за да си поддържам здравето", без изобщо да очаква да стигне нивото, на което е днес. Сега тренира с треньор - в типична седмица бяга около 40 мили, като включва и интервални спринтове. Когато се готви за състезание, почти удвоява този километраж.

Няколко пъти седмично прави и силови тренировки и у дома спазва напълно нормален средиземноморски тип хранене.

И няма никакво намерение да "окачва маратонките".

"Помня баба ми и дядо ми. На тази възраст те бяха като малки старчета. Днес аз не се чувствам стар", казва Лопес Гарсия.