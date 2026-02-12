IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Балдони продава имение в Калифорния, трябват му пари за делото срещу Блейк Лайвли

Балдони и съпругата му са готови да се сбогуват с огромния имот на фона на неговата съдебна битка

12.02.2026 | 22:38 ч. 1
Снимки: Getty Images

Джъстин Балдони е готов да се сбогува с огромното си имение в Калифорния, тъй като съдебната му битка с Блейк Лайвли се проточи.

42-годишният актьор и режисьор и съпругата му Емили обявиха дома си в Охай, Калифорния, северозападно от Лос Анджелис, в окръг Вентура за продажба.

Според регистрите на имотите, разгледани от Realtor.com, Балдони и съпругата му са пуснали имота на пазара за колосалните 8,88 милиона долара.

Ако могат да намерят купувач на тази цена, това би представлявало печалба от над 6 милиона долара, тъй като Балдони е закупил имението само за 2,2 милиона долара през 2020 г.

Двойката обаче е инвестирала значителни средства в имението, след като е подложила къщата в испански стил на обширен ремонт.

Цялата статия и снимки на имота четете и разгледайте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Джъстин Балдони
