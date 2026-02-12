Балдони продава имение в Калифорния, трябват му пари за делото срещу Блейк Лайвли

Джъстин Балдони е готов да се сбогува с огромното си имение в Калифорния, тъй като съдебната му битка с Блейк Лайвли се проточи.

42-годишният актьор и режисьор и съпругата му Емили обявиха дома си в Охай, Калифорния, северозападно от Лос Анджелис, в окръг Вентура за продажба.

Според регистрите на имотите, разгледани от Realtor.com, Балдони и съпругата му са пуснали имота на пазара за колосалните 8,88 милиона долара.

Ако могат да намерят купувач на тази цена, това би представлявало печалба от над 6 милиона долара, тъй като Балдони е закупил имението само за 2,2 милиона долара през 2020 г.

Двойката обаче е инвестирала значителни средства в имението, след като е подложила къщата в испански стил на обширен ремонт.

Източник: Tialoto.bg