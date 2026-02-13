Свети Валентин ще е чудесен за тези зодии

Свети Валентин съвсем наближи. В събота, на 14-и февруари, празнуваме Деня на влюбените. За някои зодии той ще е наистина романтичен и вълшебен празник. Кои са късметлиите на този ден през 2026 г.? Вижте прогнозата на "India Herald".

Овен

Тези зодии стават по-уверени и по-чаровни на Свети Валентин, така че ще имат късмет в любовта. Необвързаните Овни намират нови романтични възможности, а обвързаните заздравяват връзката. Да очакват спонтанни жестове, приключенски срещи и честно общуване.

Лъв

Лъвовете ще се наслаждават на романтично внимание и възхищение на Свети Валентин. При двойките ще има подновена страст и значими разговори. Тези зодии да очакват грандиозни жестове, интересни излизания и срещки и изразяване на определени емоции.

