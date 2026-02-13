IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 75

Свети Валентин ще е чудесен за тези зодии

Ето късметлиите

13.02.2026 | 13:55 ч. 0
Снимка: iStock/Maksym Belchenko

Снимка: iStock/Maksym Belchenko

Свети Валентин съвсем наближи. В събота, на 14-и февруари, празнуваме Деня на влюбените. За някои зодии той ще е наистина романтичен и вълшебен празник. Кои са късметлиите на този ден през 2026 г.? Вижте прогнозата на "India Herald".

Овен
Тези зодии стават по-уверени и по-чаровни на Свети Валентин, така че ще имат късмет в любовта. Необвързаните Овни намират нови романтични възможности, а обвързаните заздравяват връзката. Да очакват спонтанни жестове, приключенски срещи и честно общуване.

Лъв
Лъвовете ще се наслаждават на романтично внимание и възхищение на Свети Валентин. При двойките ще има подновена страст и значими разговори. Тези зодии да очакват грандиозни жестове, интересни излизания и срещки и изразяване на определени емоции.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта Свети Валентин зодии и хороскопи
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem