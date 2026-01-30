Тръмп ще си пусне дълги нокти като на приятелката му Ники Минаж

Президентът Доналд Тръмп обяви, че планира да си пусне ноктите, за да заприличат на тези на самопровъзгласената му фенка номер едно - Ники Минаж.

"Казах си: ще си пусна ноктите, защото обожавам тези нокти. Ще си ги пусна", заяви 79-годишният Тръмп, докато канеше 43-годишната Минаж на сцената по време на Trump Accounts Summit в сряда, 28 януари.

В думите си за Минаж, Тръмп похвали изпълнителката, че "е MAGA", и каза на публиката, че "е с нас докрай". В речта си на събитието рапърката от Тринидад и Тобаго се възхити на инициативата на Тръмп за инвестиционни сметки за бебета, родени в САЩ. Според CNBC Минаж планира да внесе между 150 000 и 300 000 долара в тези Trump Accounts.

"Вероятно съм фен номер едно на президента и това няма да се промени. Омразата - или каквото хората имат да казват - изобщо не ме засяга. Напротив - мотивира ме да го подкрепям още повече. И ще мотивира всички нас да го подкрепяме още повече. Няма да им позволим да се измъкнат с това, че го тормозят. Зад него има огромна сила и Бог го пази. Амин", каза Минаж пред присъстващите във Вашингтон.

Минаж рекламира участието си в срещата на върха на Министерството на финансите и намерението си да дари средства за проекта в публикация в X на 24 януари, като нарече тези сметки "истинското значение на това да подадеш ръка напред".

"Ранната финансова грамотност и финансова подкрепа за децата ни ще им дадат огромен старт в живота. В някои случаи те ще започнат да учат собствените си родители как да инвестират и в какво да инвестират. Това ме прави много щастлива", написа тя.

Всяка сметка ще стартира с еднократна държавна вноска от 1000 долара, като таванът е 5000 долара годишно, а средствата ще бъдат инвестирани в широк борсов индекс.

Притежателите на сметките няма да имат собственост върху средствата си, докато не навършат 18 години.

Белият дом твърди: "Ако е напълно финансирана и остане непипната, сумата може да нарасне до 1,9 милиона долара до 28-годишна възраст."

Средствата за тези сметки идват от донори, подкрепящи MAGA, като Минаж, както и от основателя на Dell Technologies Майкъл Дел и съпругата му Сюзън Дел, които през декември 2025 г. обещаха да дарят над 6 милиарда долара.

Тогава Тръмп каза, че дарението им е "наистина един от най-щедрите жестове в историята на нашата страна".