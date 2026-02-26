6 съвета за работещи майки, които подобряват връзката с детето

Като работещ родител е лесно да се чувствате изтощени, особено когато жонглирате със срещи, крайни срокове и безкрайния списък със задачи у дома. С такъв забързан график може да бъде трудно да се чувствате свързани с децата си. За щастие, изграждането на силни връзки не зависи единствено от времето, което прекарвате заедно – става въпрос за това да присъствате в моментите, които имате. Как да подобрите връзката с детето си?

Направете семейните хранения приоритет, дори и да са само 1-2 пъти седмично

Невинаги е лесно да съберете цялото семейство около масата за вечеря, но дори и да се стремите към това веднъж или два пъти седмично може да окаже значително влияние.

Специалистите споделят: времето за вечеря може да бъде наистина хубаво, специално време за свързване с децата. То предоставя възможност да се свържете отново, да споделите за дните си и да проведете смислени разговори, особено ако се откажете от екраните и електрониката. Ако не можете да се приберете навреме за вечеря, събудете семейството си малко по-рано за здравословна семейна закуска и споделете какво ви вълнува за предстоящия ден.

Включете смислени моменти в рутината преди лягане

За много родители рутината преди лягане се превръща в точно това - рутина. Вие просто извършвате движенията на миене на зъби, обличане на пижама и приключване на вечерта.

Вместо това, специалистите препоръчват да се възползвате максимално от малките моменти на вечерта. Ето няколко начина да се свържете с децата си в рамките на няколко минути преди лягане: говорете за любимата им част от деня и какво очакват с нетърпение утре; обърнете внимание на всички предизвикателства, като например всичко, което ги е накарало да се чувстват тъжни, уплашени, ядосани или разочаровани през този ден. Попитайте ги за кои три неща са били благодарни през този ден.

Говорете за хубави сънища и какво се надяват да сънуват през нощта. Дори тези малки кратки моменти могат да бъдат наистина специални и полезни за децата ни, за да се чувстват сякаш могат да дойдат при вас и да се почувстват свързани.

