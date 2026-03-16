Хейт заля румънската песен за Евровизия, романтизирала душенето ВИДЕО

Румънската песен за "Евровизия" - "Choke Me" ("Души ме") - беше определена като "опасна" и "безразсъдна", след като се появиха обвинения, че романтизира сексуално душене - практика, която може да доведе до мозъчни увреждания и дори смърт.

Активисти срещу сексуалното насилие заявиха, че изпълнението, в което думите "choke me" се повтарят 30 пъти в рамките на триминутната песен, "си играе с живота на младите жени".

Парчето е на Александра Къпитанеску, която е бивша победителка в румънската версия на "Гласът" ("The Voice"). То съдържа думи като "трудно ми е да дишам", "искам да ме душиш" и "накарай дробовете ми да избухнат".

Клеър Макглин, професор по право в университета в Дърам и автор на книгата "Разкрити: възходът на екстремното порно и как да му се противопоставим" ("Exposed: The Rise of Extreme Porn and How We Fight Back"), заяви, че повтарящото се сексуализирано послание "choke me" показва "тревожно пренебрежение към здравето и благополучието на младите жени", пише The Guardian.

"Песента - както и изборът ѝ от Румъния и "Евровизия", както и популяризирането ѝ от тези организации - представлява безразсъдно нормализиране на опасна практика. Това е игра с живота на младите жени. Появяващите се медицински данни показват, че честото сексуално душене причинява мозъчни увреждания при млади жени", каза тя.

Вълна от критики срещу песента се разпространи онлайн, като много фенове на "Евровизия" призовават изпълнението да бъде дисквалифицирано или текстът да бъде променен.

Миналата година жалба на BBC до Европейския съюз за радио и телевизия, който организира конкурса, доведе до решение срещу заглавието и текста на малтийската песен, в която имаше игра на думи с "kant" (което означава "пея" на малтийски), но звучеше като вулгарната дума "c*nt". В предишни години Европейският съюз за радио и телевизия е нареждал да бъдат премахвани думи като "sh*t" и "p*ssy" от конкурсни песни.

По информация на The Guardian, BBC не е подала жалба срещу тазгодишното румънско участие, а видеото на песента е достъпно на сайта на Европейския съюз за радио и телевизия. И BBC, и организаторите са потърсени за коментар.

В защита на песента, Къпитанеску заяви, че метафората зад силните образи описва усещането да бъдеш залят от силни емоции и задушаван от съмнения в себе си.

Норвежкият YouTube създател ESC Norway, който е дипломиран психолог, каза, че румънското участие използва тема, забранена в порноиндустрията във Великобритания, за да създаде скандал: "Те знаят какво правят и използват тема, която в момента е популярна и нормализирана чрез порно културата, което е изключително опасно. наят, че това е тенденция, и е страшно какво се случва."

Изследване от миналата година показва, че повече от половината хора под 35 години са преживявали душене, като близо една трета погрешно вярват, че съществуват безопасни начини да бъде правено. Множество научни проучвания показват промени в мозъка при жени, които многократно са били душени по време на секс, включително показатели за мозъчни увреждания и нарушения в мозъчните полукълба, свързани с депресия и тревожност. Почти половината от участничките казват, че са изпитвали тревожност по време на или след подобни практики, като дори кратък момент на душене може да доведе до здравословни проблеми за цял живот.

Макглин добавя: "Това показва колко отчаяно е нужна по-добра образованост и повече информираност за вредите за жените. Но още повече ме тревожи, че много млади жени не искат да участват в душене, но нормализирането му ги кара да се чувстват длъжни да го правят, въпреки вътрешното си усещане, че не е правилно, а при някои - въпреки знанието за вредите. Популяризирането му по този начин прави още по-трудно за младите жени да устоят. А когато не устояват, рискуват собственото си здраве и живота си. Защо изглежда, че ни е толкова малко грижа за здравето и благополучието на младите жени?"

Междувременно "Евровизия" е изправена и пред частичен бойкот на тазгодишното издание заради участието на Израел, който е обвиняван, че извършва геноцид срещу палестинците в Газа.

Миналата година конкурсът беше обвинен, че е използван за пропаганда, след като израелското правителство е пускало платени реклами в социалните мрежи, призоваващи хората да гласуват за тяхното участие, което завърши на второ място. Телевизионни оператори в цяла Европа, включително от Ирландия, Нидерландия, Белгия, Испания, Исландия и Финландия, поискаха проверка на системата за гласуване след изненадващия резултат, на фона на твърдения, че израелци са използвали европейски кредитни карти, за да гласуват десетки или дори стотици пъти. Някои фенове предположиха, че именно това е причината за разликата между максималните 12 точки, дадени от британската публика на израелската песен, и нулата точки от журито.