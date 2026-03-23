"Любов и други аварии" - новата комедия на театър София

Какво се случва, когато любовта си тръгне? Може ли да я откриеш отново сред swipe-ове, чатове и странни срещи? Отговорите търси новата комедия на театър София "Любов и други аварии".

"Когато любовта си тръгне, идва друга любов, но не е задължително, чакаме да дойде. Стана прекалено трудно човек да намери подходящия си партньор. Когато се срещнеш с човека, се сблъскваш с действителността, която е много по-различна в социалните мрежи", коментира актьорът Юлиян Рачков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му човек не трябва да губи вяра в любовта, защото винаги се повява нещо ново, когато най-малко очакваш.

"Моят герой, Светльо, е чисто, добро същество, който върви с тандем с майка си, която търси подходящата партньорка за нейния син. Имаше импровизация", допълни Юлиян Рачков.

"Другите аварии са нещата, които се случват между търсенето на любовта. В пиесата става дума за един наболял проблем в наши дни - пандемия на самотност. Хората са много самотни заради социалните мрежи, особено при младите", каза актьорът Владимир Солаков в студиото на "България сутрин".

Можете да се насладите на представлението утре - 24 март, на 6 април, на 21 април, на 8 май и на 20 май в театър София.