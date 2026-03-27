Avantasia и Velian ще излязат на една сцена в София

За първи път в София публиката ще може да гледа и чуе германската супергрупа Avantasia, която ще излезе на сцената на Asics Arena на 10 юни 2026 г. с шоу с продължителност над два часа.

Преди тях пред феновете ще се появят Velian - група, родена от обединението на четирима музиканти от българската ъндърграунд метъл сцена. В основата на концепцията и посланията на бандата стоят деструктивният материализъм, липсата на ценности и нестабилността, които бележат съвременното общество и начина на живот днес. Стиймпънк костюмите, видеоклиповете и мултимедийните елементи в концертите им допълват цялостната аудио-визуална картина, чрез която Velian изграждат своя свят и разпознаваем облик.

От създаването си през 2015 г. групата е участвала на редица фестивали в България, Гърция и Румъния, а също така е делила сцена с имена като Kamelot, Moonspell, Kreator, Eluveitie, Dragonforce, Rotting Christ, Paradise Lost, Powerwolf, Tiamat, Iron Maiden, Judas Priest, Sabaton, Wasp, Rage, Destruction и Avantasia. Velian са били и специални гости или съпорт на самостоятелни концерти на Paradise Lost, Tiamat, Kamelot, Myrath, Warrel Dane, Anneke van Giersbergen, Diary of Dreams, Borknagar и други.

Групата си е изградила име с атрактивните си лайв изпълнения, силното визуално присъствие, сценичните костюми и активното използване на мултимедия по време на концертите.

Третият албум на Velian - "Embers" - излезе съвсем скоро, на 13 март 2026 година. Той е смесен и мастериран от Джейкъб Хенсън от Hansen Studios, познат с работата си по албуми на Amorphis, Volbeat, Arch Enemy, Katatonia, Evergrey, Amaranthe и много други. Първите отзиви и рецензии в специализирани музикални сайтове се обединяват около мнението, че това може би е най-силният албум на групата досега.