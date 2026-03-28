Новини Днес | 34

Почина Рос "The Boss" Фридман, съосновател на Manowar

Той водеше битка с амиотрофична латерална склероза

28.03.2026 | 09:23 ч. 3
Снимка: Getty Images

Съоснователят на Manowar и ключова фигура в най-силните години на групата през 80-те Рос "The Boss" Фридман е починал на 72-годишна възраст в родния си Ню Йорк. Той си отиде след битка с амиотрофична латерална склероза. 

"С дълбока тъга потвърждаваме кончината на легендарния китарист, наш скъп приятел и член на Залата на славата на метъла Рос Фридман. Той беше пионер както в пънка, така и в хеви метъла, съосновател на The Dictators и Manowar. Рос винаги ще бъде „Глобалният посланик на метъла“. Неговото мощно свирене и безкомпромисният му дух помогнаха за оформянето на поколения музиканти и фенове по целия свят. Освен постиженията си на сцената и в студиото, Рос беше дълбоко уважаван от своите колеги и обичан от фенове от цял ​​свят. Неговото наследство ще продължи да живее чрез музиката му, влиянието му и безбройните животи, които е докоснал", гласи част от официалното съобщение на неговите близки.

В началото на февруари беше разкрито, че Фридман е бил диагностициран с амиотрофична латерална склероза (АЛС), след като е забелязал няколко симптома.

„Трудно е да не се знае какво предстои и ме съкрушава, че не мога да свиря на китара, но избликът на любов беше толкова, толкова силен“, каза Фридман в изявление по това време.

