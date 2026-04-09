Карди Би стана жертва на крадци, "олекна" с 60 000 долара

Рапърката Карди Би заяви, че е станала жертва на измама с кредитна карта и настоява извършителите да бъдат вкарани в затвора, след като по думите ѝ са похарчили 60 000 долара за дизайнерски дрехи и продукти на Apple.

Музикантката, която е към края на турнето си "Little Miss Drama", разказа за случая в Instagram Live, като уточни, че картата ѝ American Express е изчезнала преди около две седмици.

По думите ѝ извършителите са направили покупка за 40 000 долара в магазина Saks Fifth Avenue и са похарчили още 20 000 долара в Apple Store, преди картата да бъде блокирана.

"Ще ви кажа едно - до края на седмицата ще сте в затвора", заяви тя, като допълни, че разполага със записи от камери за видеонаблюдение, на които се виждат четирима мъже, използващи картата ѝ.

"Не си играя, когато става дума за парите ми"

Носителката на награда "Грами", чието истинско име е Белкалис Марленис Алмансар, е известна с хитовете си "I Like It", "Bodak Yellow" и "WAP".

През 2024 година тя сподели пред Complex, че състоянието ѝ надхвърля 88 млн. долара, като добави: "Печеля много, много, много пари."

Въпреки това следи изкъсо финансите си.

"Не съм като някои от тези богати хора. Един долар не може да бъде похарчен от мен просто така. Не си играя, когато става дума за парите ми", каза тя в Instagram Live.

Как е разбрала за измамата?

Във видеото, което в пиковия си момент е било гледано от над 24 000 души, изпълнителката разказва как е разбрала за случилото се.

"Кредитната ми карта, моят AmEx, е свързана с телефона ми. Всеки път, когато се направи покупка с нея, получавам известие - все едно някой ми пише. Няма значение дали съм в кварталния магазин или купувам нещо онлайн. Ако се използва картата ми, телефонът ми започва да звъни - дин, дин, дин", обяснява тя.

Когато получила известието за голямата покупка от Saks, първоначално помислила, че може да е някой от екипа ѝ. Въпреки това сумата я усъмнила.

"Не съм купувала дрехи откакто съм на турне. Реално не съм купувала нищо", казва тя.

Когато 35 минути по-късно дошло и второ плащане, съмненията ѝ се потвърдили.

"Още преди да се обадя на счетоводителката си, тя се обади на мен - защото и те получават известия. Каза ми: "Да, има нещо съмнително", разказва Карди Би.

Картата била незабавно блокирана, а търговците - уведомени.

"Имам ви на записи"

Карди Би се обърна директно към предполагаемите извършители във видеото.

"Имам ясни, ясни снимки как се опитвате да теглите пари от банкомат. Имам ясни снимки от Saks и ясни снимки от Apple. Ще отидете в затвора. Ще ви вкарам зад решетките и ще ви накарам да ми върнете парите. Защото едно е сигурно - не си играя, когато става дума за парите ми."

В хода на живото включване изпълнителката започва да дава и описания на предполагаемите извършители, но по думите ѝ е била посъветвана от екипа си по сигурността да не публикува снимките им, за да не попречи на разследването. С напредването на видеото тя става все по-раздразнена и многократно отправя заплахи към хората, които според нея са ѝ причинили щети за над 60 000 долара, пише ВВС.