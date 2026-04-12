Ако майка му е била властна: 10 признака, че това влияе на връзката ви

Връзката с родителите поставя основите на всички наши бъдещи романтични отношения. Когато един мъж е израснал в среда на свръхконтрол от страна на своята майка, това оставя дълбоки следи в неговата психика.

Често партньорките му се оказват в ролята на „мишена“ за неговите нерешени конфликти с майка му. Независимо дали го прави съзнателно или не, тези модели на поведение могат да направят съвместния живот изключително труден.

Вижте 10 признака, че неговото минало с властна майка диктува любовния му живот.

1. Кара ви да се състезавате с майка му

За една контролираща майка светът на сина ѝ винаги трябва да се върти около нея. Когато той започва да създава сериозни любовни взаимоотношения, тя започва да вижда партньорката му като конкуренция. Вместо да постави граници, такъв мъж често се опитва да угоди и на двете, което ви кара да се чувствате така, сякаш постоянно трябва да се борите за неговото внимание и одобрение.

2. Прекрачва вашите граници

В дом със свръхконтрол понятието „лични граници“ не съществува. Този мъж вероятно никога не е имал право на свои собствени, затова сега му е трудно да уважава вашите. Възможно е да очаква, че трябва да правите всичко за него, точно както майка му е изисквала от него или както го е обгрижвала и продължава да го прави, игнорирайки вашите нужди и лично пространство.

3. Очаква да му бъдете „майка“

Някои властни майки толкова са обгрижвали синовете си, че те никога не са пораснали емоционално, липсва им онази зрялост. В резултат на това, такъв мъж очаква от вас да поемете ролята на негов наставник и гледач.

Тази динамика е изтощителна, защото вие спирате да се чувствате като равен партньор и се превръщате в родител на собствения си партньор. Такива мъже често очакват жената да върши повече домакински задължения сама, грижите за децата, да работи, да получава добра заплата, особено ако майката е била пример за такава жена.

4. Използва вменяването на вина

Той е бил „експертно обучаван в това изкуство“ от майка си. Когато тя не е получавала и не получава и до днес каквото иска, го е карала да се чувства виновен. Сега той използва същата тактика срещу вас. Кара ви да изпитвате съжаление или вина, за да се съгласявате с неговите желания и да контролира ежедневието ви.

5. Винаги заема страната на майка си

Лоялността към семейството е нещо хубаво, но тук става дума за нещо нездравословно. Независимо дали майка му се намесва във връзката ви или критикува решенията ви, той отказва да я спре. Когато заема нейната страна, такъв мъж ви изпраща болезненото послание, че вие не сте неговият приоритет номер едно.

6. Позволява на майка си да говори лошо за вас

Ако той се оплаква постоянно на майка си от вас, тя започва да ви вижда в негативна светлина. По-лошото е, когато той мълчи, докато тя ви обижда или критикува в негово присъствие. Това показва, че се страхува от нея повече, отколкото цени вашите чувства и достойнство.

7. Налага пълен финансов контрол

Мъжете, които са били контролирани в детството, често изпитват остра нужда да „си върнат контрола“ като възрастни. Това често се проявява чрез парите. Той може да ви лиши от финансова независимост и да изисква да дава последната дума за всеки похарчен лев, да му е неприятно, когато вие си купувате нещо за себе си, смятайки че харчите излишно, да е стиснат като цяло.

8. Проявява свръхкритичност

Когато един мъж е израснал с постоянни критики от майка си, той е приел това като нормален начин на общуване. Сега насочва този поток от негативизъм към вас – от начина, по който изглеждате до интелекта ви, успехите ви и т. н. Тази постоянна критика постепенно разрушава вашето самочувствие.

9. Кара ви да се чувствате „недостатъчно добра“

Контролиращата майка често „шепне“ в ухото на сина си, че нито една жена не е достатъчно добра за него. Той може да започне да вярва на това и да го пренася върху вас. Вместо подкрепа, получавате усещането, че каквото и да направите, никога няма да достигнете неговите нереални стандарти.

10. Очаква да изоставите всичко заради него

Свикнал да бъде на разположение на майка си във всяка минута или тя за него. Сега очаква същата безусловна „служба“ и от вас. Когато ви третира по този начин, вие започвате да се чувствате само като инструмент за неговото удобство, а не като обичана жена.

