Най-добрите прически за чуплива коса

Фризьорката Саманта Дрейпър споделя пред Vogue: „Обикновено индикатор за вълниста коса е изсушена на въздух коса, която държи S-образна вълна. Вълнистата коса също има по-голям обем от правата коса и често може да бъде описана като пухкава или „бухнала“. Ако косата ви реагира на влажност, вероятно имате естествено вълниста коса.

Кои са 3-те прически, подходящи за нея:

Шаг

Шаг представлява прическа, която е на пластове с различна дължина. Обикновено се приписва на бръснаря Пол Макгрегър, който я е направил за първи път на Джейн Фонда около 1969 г., което води до възхода и до славата ѝ във филма от 1971 г. „Клут“, въпреки че първоначално той е нарекъл прическата „фънки“.

Пластовете правят косата да изглежда „плътна“ около главата, а след това тя изтънява по краищата. Този унисекс стил става популярен, след като е носен от различни известни личности, включително Джоан Джет, Дейвид Бауи, Мик Джагър, Род Стюарт, Дейвид Касиди, Джейн Фонда, Стиви Никс и Флорънс Хендерсън в началото на 70-те години на миналия век. Прическата претърпява възраждане на популярността си в началото на 2020-а година, когато става известна като „вълча прическа“ (wolf cut).

Този вариант се отличава с това, че е по-къс отпред и често включва бретон. „Вълчата прическа“ е носена от известни личности, включително Били Айлиш, Камила Кабейо и Майли Сайръс.

Дълга прическа на пластове

Това е безспорният шампион сред прическите за чуплива коса. Дългите слоеве премахват обема там, където вълните са склонни да стават тежки (обикновено по средата и краищата), като същевременно запазват дължината и движението.

Ключът е в меките, невидими слоеве – не накъсани или стъпаловидни. Меките слоеве позволяват на всяка вълна да се издигне, вместо да бъде утежнена, и предотвратяват ужасната триъгълна форма, която се получава, когато цялата коса пада с еднаква дължина.

Попитайте вашия фризьор за „дълги слоеве с рамкиращи лицето части“, за да подчертаете естествените S-вълни. Тази прическа изсъхва прекрасно на въздух само с балсам без отмиване и малко мус.

Източник: Фризьор: Това са 3-те най-добри прически за чуплива коса