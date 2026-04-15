Тенденции в маникюра - завръщането на квадратните нокти

2000-те години предложиха съкровищница от тенденции - спомнете си за накъдрената коса и леденосините сенки за очи. Последната мода, която се възражда през 2026 година, е в областта на маникюра.

Точно така, посрещнете отново квадратните нокти.

Обичани от всички - от Дуа Липа до Кайли Дженър - квадратните нокти могат да бъдат поразителни и смели или по-минималистични и лесни за поддръжка, в зависимост от вашите предпочитания. Тази форма обхваща по-смела структура, която може да изисква малко повече увереност за носене. Просто трябва да внимавате да създадете квадратен връх. Формата е подходяща за всяка дължина на ноктите, но в момента средните до по-дълги дължини са по-модерни.

Тенденцията се съчетава добре и с ярки шарки, цветове и сладки мотиви. Квадратните френски нокти с ярък бял връх определено ще привлекат вниманието, като в същото време поддържат онази вечна класика на стила, която е подходяща както за офис среда, така и за вечерно излизане. Точките, блестящите прозрачни нюанси и сребърните линии с брокат също са популярни опции. Всичко е свързано с носталгията по 2000-те години.

Какво представляват квадратните нокти?

Квадратните нокти имат прав, плосък връх (или, за да използваме техническото им наименование, свободен ръб). Острият връх и изразените страни дават името на модерната форма.

