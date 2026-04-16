Модните тенденции от първия уикенд на Coachella

Първият уикенд от музикалния фестивал Coachella отмина. Освен с ефектни изпълнения, той ще бъде запомнен и с някои модни тенденции. Чакаме и втория уикенд, на който вероятно ще се откроят още. Но ето кои бяха най-забележителните досега, според американския "Cosmopolitan".

Флорални маникюри

Едва ли сте чак толкова изненадани. Флоралните мотиви са символ на пролетта - модерни са за дрехи, обувки, аксесоари, маникюри, чанти. Така че - нормално на този пролетен фестивал флоралните нокти да са хитови. Маникюрите с цветчета красиха Кайли Дженър и Хейли Бийбър. Флоралните нокти стоят много сладко, в тон са със сезона, свежи са. Прекрасни са за фестивали, концерти, арт събития, море, парк.

