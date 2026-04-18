От общност към война: Как шимпанзетата показаха тъмната страна на обществото

Как разпадането на някога стабилна общност от шимпанзета се превърна в смъртоносно насилие - и какво разкрива това за хората?

Как се разпада една стабилна общност? Как се случва така, че някога близки членове на общността се обръщат един срещу друг? За първи път учените успяха да документират отблизо точно такъв процес при дивите шимпанзета, в една от най-големите известни групи от тях, пише Deutsche Welle.

Благодарение на почти тридесет години изследвания върху шимпанзета в Национален парк Кибале в Уганда е регистриран изключително рядък случай на трайно разделяне на група, която по едно време е наброявала повече от 200 индивида. Според генетични анализи, този вид разпад се случва само веднъж на няколкостотин години.

Това проучване, публикувано в списание Science, повдига и по-широки въпроси. А именно, въпреки че войната и колективното насилие са дълбоко вплетени в човешката история, начините, по които подобни конфликти се развиват и ескалират, все още не са напълно обяснени.

Защо шимпанзета?

Шимпанзетата са нашите най-близки живи роднини. Споделяме приблизително 98–99% от гените си с тях.

Науката предполага, че общият прародител на хората и шимпанзетата е живял преди около 6-8 милиона години в Централна Африка. Този прародител все още не е открит във вкаменелост и няма официално име, но най-старите известни вкаменелости от този период, като Sahelanthropus tchadensis (на около 7 милиона години), се считат за близки роднини на ранния човешки род.

Много по-късно, преди приблизително 1-2 милиона години, родословията на обикновените шимпанзета и бонобо (джудже шимпанзета) се разделят.

И двата вида шимпанзета живеят в йерархично организирани групи, но се различават значително: обикновените шимпанзета живеят в общности, доминирани от мъже. Конфликтите, които водят с други общности и помежду си, често ескалират в брутално насилие, включително убийства и сексуална принуда.

Бонобо, от друга страна, имат общество, доминирано от жени. Въпреки че и те проявяват агресия, рядко се случва сериозно насилие или убийство. Напрежението най-често се разрешава чрез разнообразно сексуално поведение, което служи за успокояване на конфликтите и укрепване на социалните връзки.

Следователно, изучаването на обикновените шимпанзета може да помогне за по-доброто разбиране на произхода на колективното насилие и враждебност у хората.

Как започна разривът

Първите признаци на сериозни раздори в общността на шимпанзетата в Уганда се появиха през лятото на 2015 г. Двете подгрупи от тази голяма общност, западната и централната, се срещнаха в центъра на своята територия, но вместо обичайното обединение, се случи неочакваното.

"Западните шимпанзета избягаха, а централните ги преследваха. След това те се избягваха взаимно в продължение на шест седмици. Не сме виждали нещо подобно през двадесетте години наблюдения", казва един от авторите на изследването, Аарон Сандел от Тексаския университет в Остин.

Разривът се задълбочи през следващите три години. Подгрупите общуваха все по-малко, патрулираха поотделно и някога общата територия беше разделена на две части.

Сексуалните отношения също бяха прекъснати: след 2015 г. не е регистрирано повече смесено потомство, докато преди разделянето цели 44 процента от малките са имали родители от различни подгрупи.

До 2018 г. разделянето е станало постоянно. По-малката западна група е имала 10 възрастни мъжки и 22 женски, докато по-голямата централна е имала 30 мъжки и 39 женски.

Ескалация на насилието

След окончателното разделяне конфликтите стават все по-брутални. Изследователите са регистрирали 24 нападения, при които мъжки от западната група са убили членове на централната общност. Документирани са най-малко седем убийства на възрастни мъжки.

По-късно малките стават мишена на нападения: между 2018 и 2024 г. западната група е убивала средно един възрастен мъжки и две малки годишно от съперничещия си лагер.

Изненадата за изследователите е, че именно по-малката група е била агресорът.

И шимпанзетата обичат да си пийват, приемат по две алкохолни напитки на ден

Шимпанзетата комуникират, като барабанят ритмично по стволовете на дърветата Свързани статии

Защо е имало разделение и конфликт

Учените предполагат, че няколко фактора са допринесли за разделянето. Преди всичко, общността е била необичайно голяма - почти 220 индивида едновременно - което вероятно е увеличило конкуренцията.

Година преди първите признаци на раздори, петима възрастни мъжки починали, които, както показа по-късен анализ, били важни за поддържането на връзките между различните подгрупи.

Не след дълго, през януари 2017 г., избухнала епидемия от респираторни заболявания, при която починали 25 шимпанзета, включително един от последните мъжки, който все още свързвал двете групи. Тези загуби, според анализа, допълнително отслабили социалната мрежа, която държала общността заедно дотогава.

Значението на индивидите - строители на мостове

Ако дори сред най-близките ни роднини в дивата природа мирът зависи от това няколко индивида да поддържат връзки с различни групи, тогава въпросът за стабилността на човешките общества - въпросът за войната и мира - може да е не само въпрос на грандиозни, сплотени идеи като религия и нация или конкуриращи се интереси, но и на комуникация и поддържането на взаимоотношенията между хората.

Аарън Сандел казва, че поведението на шимпанзетата ни показва колко крехки са взаимните отношения, но също така, че именно в тях се крие ключът към запазването на мира:

"Ако големи конфликти могат да възникнат само въз основа на промени в отношенията между индивидите, тогава именно в тези взаимоотношения се крие възможността да им се противопоставим - и може би дори да създадем мир."

Не бива обаче да се правят заключения въз основа на този един случай, предупреждават учените. Необходими са по-нататъшни дългосрочни изследвания както на обикновените шимпанзета, така и на бонобо - защото и двете са еднакво близки до нас.