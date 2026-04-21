5 модерни якета за пролет 2026

Пролет е, време е да приберем дебелите палта и да приготвим по-тънките якета, подходящи за умерените температури навън. Времето е такова, че не можем да си позволим да излезем без яке навън, особено сутрин, но и не е необходимо да е много дебело. Достатъчно е да имаме преходно яке, за да бъде съвършен външния ни вид, а и да не ни е студено.

Вижте 5 модела пролетни якета, които са хит за 2026:

Бомбър яке

Бомбър якетата остават вечна класика и през пролет 2026. Те са практични, лесни за комбиниране и стоят чудесно с дънки, независимо дали са тесни, прави или широки.

Един от големите акценти сред тенденциите при якетата този сезон са текстурите – ресни, плетени детайли, мъниста и декоративни елементи, които се виждат навсякъде по модните подиуми. Когато класическият бомбър се съчетае с подобни акценти, резултатът е едно от най-хитовите якета за сезона.

Яке с копчета и цветни акценти

Текстурите продължават да бъдат водещ елемент и при по-елегантните модели с копчета.

Пролет 2026 носи смели комбинации от цветове, като ярки чанти, дантелени рокли и широки дънки.

