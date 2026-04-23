Ръсел Бранд си призна, че е спал с 16-годишна

Ръсел Бранд призна, че е имал сексуална връзка с 16-годишно момиче, когато е бил на 30 години - и днес определя случилото се като "експлоататорско".

50-годишният актьор и комик, който от 2023 година насам се изправя пред редица обвинения за изнасилване и сексуално посегателство в съдилища във Великобритания, говори по темата в последното издание на подкаста "Шоуто на Мегин Кели" ("The Megyn Kelly Show").

"Фактът е, че в Европа и във Великобритания, откъдето съм, възрастта за съгласие е 16 години. И да - имал съм връзка с 16-годишна, когато бях на 30", заявява той.

Актьорът от "Прелъстен и изоставен" ("Forgetting Sarah Marshall") обаче подчертава, че днес гледа на ситуацията по различен начин.

"Но когато бях на 30, бях много различен човек. Бях по-млад и бях незрял 30-годишен", казва Бранд.

Той признава и за съществуващия дисбаланс на власт в подобни отношения.

"Дори когато става дума за консенсуален секс с различни хора, когато има сериозна разлика в позициите - а такава има, когато си известен мъж с възможностите да привличаш жени, каквито аз имах тогава - смятам, че това включва експлоатация. Мисля, че е експлоататорско. Осъзнавам, че сексуалното ми поведение в миналото е било егоистично и не съм обръщал достатъчно внимание - почти никакво, ако трябва да съм честен - на това как тези отношения са се отразявали на другите хора", обяснява той, цитиран от Page Six.

Обвиненията срещу него

Коментарите идват на фона на серия от обвинения, появили се през 2023 година. Четири жени обвиняват Бранд в изнасилване, сексуално посегателство и емоционално насилие, като твърдят, че инцидентите са се случили в периода между 1999 и 2005 година. По-късно се появява и допълнително обвинение от актриса, която твърди, че е била нападната на снимачната площадка на "Артър" ("Arthur").

"Категорично отхвърлям тези твърдения", заявява той в реакция в социалните мрежи, като настоява, че всички негови минали връзки са били по взаимно съгласие.

През май 2025 година той предира "невинен" по обвинения, включващи изнасилване, непристойно посегателство и сексуално насилие. Месеци по-късно срещу него са повдигнати допълнителни обвинения за изнасилване и сексуално посегателство, по които той отново се признава за невинен през февруари.

Първоначално делото трябва да започне на 16 юни в съда Southwark Crown Court в Лондон, но датата е отложена за 12 октомври.

"Тези обвинения се отнасят за периода, когато работех в мейнстрийма - когато бях постоянно в медиите, когато снимах филми. Както съм писал подробно в книгите си, бях изключително, изключително разкрепостен. Но през този период всички мои връзки бяха абсолютно винаги по взаимно съгласие. Тогава бях напълно открит за това - може би дори прекалено открит - и съм открит и сега", казва Бранд.

Кой е Ръсел Бранд?

Ръсел Бранд става известен в края на 2000-те години като комик, след което прави кратка кариера в Холивуд. В центъра на вниманието попада и заради връзката си с певицата Кейти Пери, с която е заедно между 2009 и 2011 година.

През последните години изгражда голяма аудитория като онлайн коментатор. Очаква се следващия месец да излезе новата му книга "Как да станеш християнин за седем дни" ("How to Become a Christian in Seven Days").

От 2017 година е женен за Лора Галахър, като двойката има три деца.