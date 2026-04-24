Принц Луи на 8 г., много прилича на брат си Джордж

В кралското семейство вчера имаше повод за радост. Най-малкото дете на принц Уилям и Кейт Мидълтън отпразнува своя рожден ден. Говорим за принц Луи. Той стана на 8 години в четвъртък, 23-и април.

За повода родителите му публикуваха в официалния си акаунт в Instagram нова негова снимка и поздравление.

Виждаме как малкият принц позира по син пуловер с цип и яка. Изглежда така, сякаш е на лодка.Луи е скръстил ръце и се е усмихнал широко.

"Честит рожден ден, Луи! На 8 г. днес", гласи текстът към кадъра.

Интернет потребителите веднага написаха много хубави пожелания за личния празник на момчето.

Но някои отбелязват друго. Фенове на кралското семейство пишат, че принц Луи много прилича на големия си брат - принц Джордж.

