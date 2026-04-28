Американка роди на борда на самолет на Delta Air Lines

Полет на Delta Air Lines се превърна в неочаквана родилна зала, след като бременна пътничка роди на борда малко преди самолетът да достигне крайната си дестинация, съобщи авиокомпанията в понеделник.

Петчасовият полет е изпълняван по маршрута от Атланта, щата Джорджия, до Портланд, щата Орегон, където самолетът е трябвало да кацне около 22:00 ч. местно време. Бебето обаче очевидно не е било готово да чака толкова дълго - раждането започнало около 30 минути преди кацането.

"Изказваме искрените си благодарности на екипажа и медицинските доброволци на борда, които се намесиха, за да окажат грижи за клиент на борда преди кацане в Портланд", заяви говорител на Delta Air Lines в изявление пред AFP. От компанията добавиха, че "желаят на новото семейство всичко най-добро".

На борда сред 153-мата пътници случайно са били две медицински сестри и лекар, които помогнали при раждането. В ситуацията се включили и четиримата членове на кабинния екипаж. От Delta Air Lines посочиха, че служителите им преминават през цялостно медицинско обучение, за да могат да реагират при подобни случаи.

Екипажът уведомил контрола на въздушното движение и поискал аварийно кацане. След приземяването самолетът бил посрещнат от екипи на спешна медицинска помощ.

Говорител на пристанището на Портланд съобщи, че майката и бебето са пристигнали в стабилно състояние, пише БГНЕС.

Някои авиокомпании въвеждат ограничения за пътуване на бременни жени - например забрана за летене в определен период преди термина или изискване за медицинско удостоверение. Delta Air Lines обаче не прилага подобни ограничения.

Дали майката ще кръсти новороденото си Делта?