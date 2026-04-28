Травмата го преследва: Кейти Пери събула панталоните на колега на парти

Джош Клос твърди, че в продължение на близо 14 години е носил "тиха травма", след като Кейти Пери, по негови думи, е свалила панталоните му и е оголила гениталиите му без съгласието му по време на парти.

В първото си - и по думите му "последно" - интервю, откакто направи публични тези твърдения през август 2019 г. в Instagram, актьорът разказва пред Page Six: "Трудно е да повдигнеш темата за нещо, което за много хора изглежда незначително."

Защо проговаря отново?

Клос решава да говори отново, след като актрисата Руби Роуз отправя обвинения в сексуално посегателство срещу Кейти Пери - твърдения, които певицата категорично отрича. Според него е било "важно" да бъде "смел" и да "покаже лицето си и да обясни".

"Светът може да ме съди, нали?", добавя той.

Какво твърди, че се е случило?

45-годишният Клос, който играе половинката на Кейти Пери във видеото към хита "Teenage Dream", заснето през юли 2010 г. в Санта Барбара, казва, че двамата са се "сближили" по време на снимките.

Две години по-късно той е поканен на рождения ден на Джони Вуджек - дългогодишен стилист и дизайнер на сценични костюми на Пери - в ролковата зала Moonlight Rollerway в Глендейл, Калифорния.

По думите му, когато пристига с приятел, Кейти Пери, която е била с малка група хора, го посреща ентусиазирано отвън. Докато представя приятеля си, той твърди, че тя внезапно издърпва панталоните и бельото му, оголвайки гениталиите му.

"Можете ли да си представите колко жалък и засрамен се почувствах?", написа той още през 2019 година.

"Не беше шега"

В интервюто Клос допълва, че веднага е "изпаднал в шок", докато по думите му Пери просто се е "разсмяла".

"Това е най-важното. Искам да изчистя объркването, защото някои хора мислят, че ако свалиш нечии панталони на парти, това е шега", казва той, като настоява, че не е възприел случилото се по този начин.

Актьорът подчертава, че дори самото сваляне на панталоните би било "напълно унизително", но според него между тях "нямаше никакво закачане" или подобен тип поведение.

А медията твърди, че е прегледала кореспонденция, която изглежда подкрепя разказа на Клос.

Когато обаче той за първи път прави обвиненията си, Джони Вуджек реагира онлайн с думите: "Това са пълни глупости. Кейти никога не би направила подобно нещо."

Бижутерът Марша Молинари, близка до Пери, също го нарича "обсебен фен".

Клос признава, че по това време може да е бил увлечен по Пери, което според него допълнително е объркало ситуацията.

"Странно е, нали? Когато си запленен от някого и той те докосне или направи нещо такова, понякога това - поне за моето поколение - може да изглежда като флирт", казва той.

Той допълва, че първоначално е мислел, че тя "наистина го харесва", но с времето и след като е "осмислил и преработил" случилото се, е осъзнал какво всъщност е преживял.

Реакции и отговорът на Пери

Представители на Кейти Пери, Джони Вуджек и Марша Молинари не са отговорили на многократните запитвания на Page Six за коментар.

Клос обяснява, че е решил да говори публично, след като години наред е слушал как фенове му казват какъв голям "късметлия" е, че е получил такава възможност покрай голяма звезда.

"Тя, на която би трябвало да съм благодарен, ме обезцени и унижи на най-високо ниво пред най-близките си хора. Защо да съм благодарен за това?", казва той, като подчертава, че целта му не е да "накаже" Пери, а да "защити собственото си психично здраве". Той признава, че част от него е очаквала певицата да реагира - публично или лично - с думи от типа на: "Миналото си е минало. Допуснах грешки, извинявам се. Сега съм по-добър човек."

Други обвинения и позицията на певицата

Певицата обаче не прави подобно изявление. Тя коментира по-общо различни обвинения за нежелано физическо поведение от нейна страна в интервю за The Guardian през август 2020 година

"Живеем в свят, в който всеки може да каже каквото и да е. Не искам да кажа "виновен до доказване на противното", но няма никакъв баланс - едно заглавие просто излита и край", казва тя.

Номинираната за "Грами" изпълнителка допълва, че не е коментирала по-рано от уважение към движението #MeToo: "Не искам да добавям към шума. Искам да добавям към истината."

Когато е попитана директно дали обвиненията са верни, тя отговаря, че не коментира всичко, което се говори за нея, защото това би означавало да прекара живота си в "опровергаване на истини и неистини", което я разсейва от "реалното движение".

По-рано този месец 40-годишната актриса Руби Роуз също обвини Пери в сексуално посегателство в серия от публикации в Threads, твърдейки, че инцидентът се е случил в нощен клуб в Мелбърн, Австралия, когато тя е била на около 20 години.

Отговорът на представител на Пери гласи: "Твърденията, разпространявани в социалните мрежи от Руби Роуз относно Кейти Пери, не само са категорично неверни, но и представляват опасни и безразсъдни лъжи. Г-жа Роуз има добре документирана история на отправяне на сериозни публични обвинения в социалните мрежи срещу различни лица - твърдения, които многократно са били отричани от посочените хора."

В момента властите в Австралия разследват предполагаемия инцидент.