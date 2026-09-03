Димитър Кърнев от D2: Очакваме всеки следващ концерт с все по-нарастващо желание

Автор: Валентина Ненова

Една от най-обичаните български групи – D2, е на лятно национално турне под надслов „100 години“, което носи името на емблематичната им песен, преживяла проверката на времето вече 25 години. След Бургас, следват Пловдив на 9 септември, Стара Загора на 10 септември, Варна на 12 септември и София на 22 октомври, където групата отново ще е в оригиналния си състав с фронтмен Дичо. За предстоящото и за музиката говорим със създателя, композитор и лидер на групата Димитър Кърнев.

В разгара на национално турне сте с група D2. Има ли град, в който очаквате изненада – заради публиката, мястото или атмосферата? И ако не изненада, какво очаквате, когато след почти 20 години отново сте в оригиналния си състав?

Здравейте! Намирате ни наистина в разгара на националното ни турне, и очакваме всеки следващ концерт с все по-нарастващо желание да се раздадем на нашата публика. Били сме във всички тези градове, и знаем, че всяка публика има своята специфика. В този смисъл, не очакваме изненади.

Научихте ли нещо за публиката си от концертите досега, което не сте очаквали? Специално от Бургас, където колкото и клиширано да звучи, „взривихте“ с положителни емоции Летния театър?

Винаги сме се учили от публиката! Специално в Бургас бяхме удивени колко много хора си закупиха юбилейния ни двоен винил. Повече от 50 минути разписвахме плочите и постерите, както и се снимахме с нашите приятели и почитатели. Никога няма да забравим това отношение!

Когато излезете на сцена пред хора, които са пораснали с D2, усещате ли, че свирите и саундтрака на нечия младост?

Познаваме това чувство още когато започвахме преди повече от двайсет и пет години! Тогава най-върлите ни фенове бяха хлапета на по 15 години, но далеч не само. Оказва се, че тогава сме свирили и за бащите и майките на днешните ни млади почитатели, без да го знаем. Много мило и скъпо усещане!

След толкова години като композитор на песните на D2, кое е по-трудно днес – да напишете песен, която да ви хареса на вас, или да напишете песен, която да остане в главите и сърцата на хората?

Никога не съм го „пресмятал“ така. Разбира се, песента първо трябва да хареса на мен, и не просто да ми хареса, а да я счета някак за важна. За щастие българската публика показа с времето, че може да отсява важното от маловажното, и това е една от причините нашите песни да се пеят и до ден днешен от всички поколения

Има ли песен на D2, която сега бихте написали по съвсем различен начин?

Не.

Случвало ли ви се е публика да хареса парче на D2 много повече, отколкото самите вие сте очаквали?

Имам две - три парчета, които не смятам за чак толкова специални, но в годините съм бил буквално „пресрещан“ с въпроса: абе, вие защо не свирите парчето еди-кое си, и то с доста ангажиран тон. Това ме е карало да се замисля относно вашия въпрос.

Вие сте създал D2 и благодарение на вас тя съществува вече повече от 27 години. Кое е най-голямото заблуждение за една рок група, което човек разбира едва след като прекара години в нея?

Хм, бъдейки най-вътре в D2 през цялото това време, не е останала заблуда, която да ме „удари“ чак сега. За щастие, и благодарение на отношенията, които ние изградихме между нас, заблудите идваха и си отиваха навреме, така, че не остана нищо за сега.

Коя е най-ценната критика, която сте получавали за D2?

Много бяха! Някои от тях от колеги, някои от откровени почитатели. Запомнил съм всяка една от тях, и съм се постарал тези от тях, с които съм бил съгласен, да бъдат „отразени“ по един или друг начин.

Ако днес трябва да започнете D2 от нулата – без име, без история и без публика – какво бихте направили различно?

Нищо.

По-важно за дълголетието на една група е да се променя или да пази своята идентичност?

И двете, но в една особена симбиоза, която, между другото, е различна за всяка една рок група, преживяла повечко години. И все пак - своята идентичност!

Кое е нещото, което след толкова години все още може да ви изкара от равновесие преди концерт?

Нечия безотговорност (включително моя), което за щастие съм се научил да предотвратявам навреме.

На предстоящите концерти в Пловдив, Стара Загора и Варна ще представите и новата си песен с Део – „Свобода“. Какво е за вас лично свободата?

Може би избор и състояние на личността. Много се радваме, че заедно с нашия скъп приятел Део се забавляваме по почти същия начин, както едно време, и че продължаваме да споделяме едни и същи ценности, както в музиката, така и в живота.