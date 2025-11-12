Мобилни екипи ще осигуряват психологична грижа в София

Националният център за психосоматика осигурява мобилни екипи за психологична грижа в София. Те посещават пациенти в тежко физическо състояние, които не могат да отидат в кабинет.

"Мобилните екипи са инициатива, с която психоаналитичното познание да бъде достъпно за хората, да бъде прилагано в горещи точки като болници, при хората в затруднено или неравностойно положение", обясни ръководителят на проекта - клиничният психолог д-р Велислава Донкина.

В студиото на "България сутрин" тя допълни, че проектът включва различни практики за емоционално подпомагане.

Д-р Донкина изтъкна колко е важна работата с тийнейджъри, скрининг на отношенията майка - бебе, подкрепа на хора с тежки заболявания.

"Идеята не е мобилните екипи да обикалят и издирват, очакваме пациентите да дойдат в нашите кабинети и центрове. В болниците сме на разположение по време на техния престой", каза клиничният психолог.

В България няма закон за психотерапията, припомни д-р Донкина в ефира на Bulgaria ON AIR.

"По законен начин не можем да определим кои специалисти имат ценза да работят и в чии ръце попадат пациентите. Едни такива мобилни екипи изискват сложна организация. Един екип, който отива на посещение, има експертизата да прецени състоянието. Много пъти не знаете на какво ще се натъкнете. Необходим е добре действащ механизъм - връзка с психиатрия, спешна помощ, полиция", даде насоки за промените клиничният психолог.

Тя е категорична, че България има специалисти на световно ниво, които не се използват пълноценно.

"Въпросът е това да не остане единична инициатива, имало е много такива добри проекти, не сме първите. Трябва да възпитаваме в хората да ценят тази грижа. Когато видим младите хора, които се избиват по моловете, възрастните хора в институциите, трябва да променим нашето собствено ценностно усещане за това, че е важно да бъдем мъдри, добри, да възпитаваме децата с грижа и уважение един към друг", каза още д-р Велислава Донкина.