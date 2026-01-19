ДКЦ "Черни връх" организира безплатни очни прегледи по повод втория си рожден ден

По повод втората годишнина от създаването си, Диагностично-консултативен център „Черни връх“ стартира кампания за безплатни офталмологични профилактични прегледи. Инициативата ще се проведе в периода от 26 януари до 30 януари 2026 година включително и е насочена към всички пълнолетни пациенти, които желаят да проверят здравето на очите си и да се запознаят с възможностите на медицинския център.

Прегледите ще се извършват от д-р Димитър Петров, специалист офталмолог с над 30 години медицински опит в областта на очната хирургия и терапия. Завършил е Медицинския факултет на Тракийски университет в Стара Загора през 1991 година, а специалността „Очни болести“ придобива през 1997 година в Медицински университет София.

Професионалният му път включва множество обучения и специализации в България и чужбина, сред които Париж, Мюнхен и Тюбинген. Автор е на 47 научни публикации и е активен участник в национални и международни конгреси. Той е член на Българския лекарски съюз и European Society of Retina Specialists. Към момента д-р Петров е част от екипа специалисти на ДКЦ „Черни връх“.

ДКЦ „Черни връх“ е един от най-новите медицински комплекси в столицата, който предлага широк спектър от висококачествени здравни услуги. Със своите 22 специализирани кабинета в 18 различни медицински направления и с висококвалифицираните си лекари, центърът осигурява комплексна грижа, която покрива нуждите на всеки пациент.

Основната цел на кампанията за безплатни офтаоломогични прегледи е да насърчи профилактиката на очното здраве и да даде възможност на пациентите да се запознаят с ДКЦ „Черни връх“ като съвременен медицински център, предлагащ модерна база, чиста и комфортна среда и разнообразие от специализирани кабинети.

Безплатните очни прегледи ще се извършват само след предварително записване на час на телефон +359 883 56 56 76. Те ще се провеждат в диагностично-консултативния център на бул. “Джеймс Баучер” №76 в София.