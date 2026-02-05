Глобалната нестабилност възпрепятства борбата с рака в Европа

Здравеопазването се превърна в основен приоритет за Европейския съюз след избухването на пандемията от COVID-19. През 2021 г. Комисията одобри Европейския план за борба с рака, едно от заболяванията, получило значителна част от инвестицията – 4 милиарда евро – тъй като е водещата причина за смърт на континента. С 10% от засегнатото население на света, ракът представлява 25% от всички случаи на рак – главно поради застаряването. Глобалната нестабилност и приоритизирането на отбранителните политики обаче оставиха здравето на заден план: бюджетите намаляха и ракът вече не е сред приоритетите.

Програмата EU4Health, която беше планирана да се изпълнява от 2021 до 2027 г., претърпя 20% намаление миналата година до бюджета си от 5,3 милиарда евро. А в следващата финансова рамка (2028-2036 г.) ракът изчезва като отделна бюджетна позиция. Предложението на Комисията – в очакване на ратифициране – премахва автономността на здравните фондове, размивайки ги в общ фонд за конкурентоспособност, пише испанският El País.

Това означава, че ракът вече няма ясно определен бюджет: финансирането му зависи повече от макроикономически и геополитически приоритети, отколкото от строго здравни критерии, а проектите трябва да бъдат оформени като инициативи за конкурентоспособност, иновации или готовност, за да отговарят на условията за финансиране.

Какво означава това на практика? Означава по-малко финансиране за програми за скрининг на рак на дебелото черво и гърдата с европейски стандарти, за финансиране на сравними регистри за рак, базирани на населението, в различните страни или за подкрепа на проекти, които не генерират незабавна икономическа възвръщаемост, като например проследяване на оцелелите, палиативни грижи или реинтеграция в работната сила след заболяване.

Като губят независимото си финансиране и се размиват в голям фонд за конкурентоспособност,

тези видове инициативи сега се конкурират с приоритети като промишлеността, отбраната и биотехнологиите: скринингът на населението се сблъсква с изкуствения интелект, а качеството на живот - със стратегическата устойчивост. Те не изчезват на хартия, но престават да бъдат защитени, видими и гарантирани, превръщайки се в зависими от краткосрочни политически решения и капацитета на всяка страна да ги поддържа самостоятелно.

Рамон Рейес, президент на Испанската асоциация срещу рака (AECC), дава пример с увеличаването на изследванията за рак в Испания благодарение на европейските фондове: „През последните пет години публичното финансиране се е увеличило с 65%. Ако това бъде намалено, кой ще поддържа тези инвестиции? Как гарантирате, че ще продължите да работите по изследвания, които, заедно с ранното откриване, са единственият начин за справяне с рака?“

Социалистическият евродепутат Николас Гонсалес Касарес обяснява, че неговата група се е противопоставила на съкращенията на бюджета и е поискала да се запази минималното финансиране, специално предназначено за здравеопазване.

Президентът на Испанската асоциация срещу рака (AECC) подчертава, че ракът „не е временен проблем, а структурен“ и че бюджетите за борба с болестта „също трябва да бъдат структурни“. Три милиона тумора се диагностицират всяка година в Европа (причинявайки 1,4 милиона смъртни случая), от които около 300 000 се откриват в Испания (повече от 115 000 смъртни случая).

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) предупреди този понеделник, че диагнозите са се увеличили с около 30% от 2000 г. насам и се застъпи за необходимостта от преминаване към интегрирани грижи, които по-добре свързват диагнозата с лечението, за да се съкрати времето за чакане и да се подобрят процентите на преживяемост. Според доклад, публикуван от организацията, ако не се направят значителни промени в превенцията и здравеопазването, броят на туморите ще се увеличи с още 18% между 2022 и 2040 г.

Един от ключовите фактори за намаляване на този процент са навиците на живот, които са отговорни за 40% от туморите, според доклада.

Друг фокус на превенцията са програмите за скрининг.