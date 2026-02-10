IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Директорът на болницата по детски болести в София подаде оставка

Благомир Здравков изтъква като причина административният натиск и безкрайните проверки

10.02.2026 | 11:35 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка. Това съобщава самият Здравков в профила си във Фейсбук.

"Днес депозирах оставката си пред министъра на здравеопазването в оставка. Напускам Специализираната детска болница – София с липса на примирение, болка и тъга. Не защото нямам сили, а защото отказвам да бъда част от среда, в която административният натиск и безкрайните проверки подменят смисъла на медицината и превръщат работата в оцеляване.

През изминалата година вместо партньорство видяхме системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ от диалог. В такава среда е невъзможно да се гради, да се модернизира и да се мисли стратегически за бъдещето.

Въпреки това резултатите остават. 

  • Десетки хиляди лекувани деца.
  • Ръст на екипа от специалисти и специализанти.
  • По-добро заплащане.
  • Повече доверие.

Това не може да бъде заличено с преписки, папки или подпис на чиновник, коментира Здравков.

През цялото време, като ръководител не спрях да бъда лекар и да оказвам помощ. Независимо от деня и часа. Участвах в десетки мисии зад граница, осигурявайки гаранция за живота на тежко болни деца, транспортирани за лечение, което не може да бъде извършено в България. Знам как изглежда битката за живот на терен, не от кабинета и зад бюрото.

Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават.

Благодаря на колегите и на родителите за доверието, радостта и болката, които споделяхме!", пише още Здравков.

Благомир Здравков оставка директор болница по детски болести
