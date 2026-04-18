Как хомеопатията помага на пациенти с онкологични заболявания?

Всяка година в България се диагностицират между 3500 и 4000 нови случая т.е. близо 1 от 8 жени развива заболяването в даден етап от живота си. Въпреки че при около 66% от пациентките диагнозата се поставя в ранен стадий и преживяемостта над 5 години достига близо 80%, лечението често е продължително и свързано със сериозни физически и емоционални предизвикателства.

Съвременното лечение на онкологичните заболявания става все по-прецизно и ефективно. Качеството на живот на пациентите обаче се нарушава от някои неблагоприятни странични ефекти на лъчетерапията, химиотерапията и хормоналното лечение. Сред най-често срещаните са умора, гадене, болка, кожни реакции, тревожност и понижена имунна защита.

В този контекст все по-голямо внимание се обръща на допълващите терапии, които могат да подпомогнат пациентите по време на лечението. Хомеопатията е сред най-често използваните подходи, като нейната ефективност се подкрепя от редица медицински проучвания.

"Хомеопатията е ефикасен и безопасен метод за подпомагане на онкологично болния пациент през целия път на неговата борба с болестта. Тя не замества конвенционалното лечение, а го допълва, като подпомага по-добрата поносимост към терапията и подобрява качеството на живот", коментира д-р Иван Енев, д.м., общопрактикуващ лекар със специалности по педиатрия и хранене и диететика.

Приложението на хомеопатичното лечение

Проучване сред 4174 пациенти показва, че 21% от тях използват комплементарна медицина, като хомеопатията е най-често прилаганият метод. Тя намира приложение в различни етапи от лечението - от психологичната адаптация при поставяне на диагнозата, през намаляване на страничните ефекти от операция, химио- и лъчетерапия, до подобряване на палиативните грижи.

Едно от най-мащабните съвременни проучвания (Медиони и др., 2023 г.) изследва ефекта от хомеопатичното лечение сред 98 хил. души, претърпели хирургическа операция, свързана с неметастазирал рак на гърдата. Резултатите показват значително намаляване на употребата на конвенционални медикаменти за поддържаща грижа - включително 21% имуностимулатори, 18% кортикостероиди, 17% аналгетици и 10% антиеметици. Това означава по-малка лекарствена натовареност, по-добра поносимост към основното лечение и по-добро качество на живот.

Допълнителни клинични изследвания показват, че определени хомеопатични медикаменти могат да намалят усложненията след хирургично лечение. Например Arnica montana и Bellis perennis доказано намаляват образуването на сероми и нуждата от опиоидни аналгетици след мастектомия.

Лекарската практика на д-р Енев

"Имам редица случаи в моята лекарска практика, които потвърждават позитивния ефект на хомеопатията като допълваща грижа за пациентите с онкологични заболявания. Това показва, че ключът към успешното лечение е интегративният подход и добрата координация между различните медицински направления. Сътрудничеството между клиничните онколози и лекарите, обучени в хомеопатия, носи реални ползи както за пациентите, така и за медицинската практика", допълва д-р Енев.

Все повече данни показват, че когато се прилага като част от цялостната терапия, хомеопатията може да бъде ценен инструмент за подобряване на качеството на живот на онкологичните пациенти, особено в периоди на интензивно лечение и възстановяване.