Околийски разпореди проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ заради починалото бебе

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски е разпоредил проверка в УМБАЛ „Св. Анна“ – София.

Инспектори от Регионалната здравна инспекция – София област, както и от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ са ангажирани по случая с починалото бебе и с изясняването на всички факти и обстоятелства, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

По първоначална информация, предоставена от лечебното заведение, бебето е имало тежко вродено заболяване, което твърдят от болницата.

Версията обаче на близките е друга. За инцидента стана известно в четвъртък, когато близки съобщиха, че след раждането с планово секцио лекарите са съобщили за проблеми със сърцето и белия дроб. Медиците от "Света Анна" са се опитали да преместят новороденото в "Майчин дом".

Бащата на бебето твърди пред БНТ, че по пътя кислородната бутилка се е разкачила. Към 15:00 часа на близките било съобщено, че бебето е починало. Те извикали полиция. А към 18:00 ч. в сградата на Окръжна болница са дошли следователи.

Божидарка Димитрова, баба на бебето: "Изкараха бебето, то нямаше сърдечна дейност и после го възстановиха. Започнаха да го транспортират към "Майчин дом", но сестрите удариха количката в стената и кислородната бутилка избухна и бебето спря да диша. Те се паникьосаха, върнаха количката назад, преместиха го и след половин час излязоха и казаха, че бебето е починало."