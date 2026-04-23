28 са новите случая на морбили във Врачанско за седмица

Продължава разпространението на морбили в област Враца. Само през последната седмица са отчетени 28 нови случая, съобщават от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което се предава по въздушно-капков път. Характеризира се с висока температура, кашлица, хрема, възпаление на очите и типичен обрив по кожата.

Заболяването може да доведе до сериозни усложнения, особено при деца, включително пневмония и енцефалит, което прави ваксинацията ключова мярка за защита.

Морбили е изключително заразно заболяване, до 30% развиват сериозни усложнения

Паралелно с това през последните дни са установени и заболели от варицела. Първите случаи на тази шарка бяха регистрирани още в края на миналия месец.

Варицелата също е вирусно заболяване, което протича с характерен сърбящ обрив и повишена температура. Макар често да преминава леко при децата, при възрастни може да доведе до усложнения.

Още с първите случаи на морбили преди около два месеца здравните власти започнаха имунизационна кампания.

Причината е непълното покритие със задължителните ваксини, особено сред ромските общности в няколко общини.

От началото на месеца Регионалната здравна инспекция във Враца е осигурила и разпределила над 1500 дози ваксини с цел ограничаване на разпространението на заболяването.